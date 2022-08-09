سياسة
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مدير عام "مؤسسة البترول": تركيا تتجه نحو استقلالها بقطاع الطاقة في 2030
أكد المدير العام لمؤسسة البترول التركية أن تركيا تسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي تام في مجال الطاقة بحلول 2030 لتصبح بذلك مستقلة بشكل كامل في قطاع الطاقة ومواردها.
مدير عام "مؤسسة البترول": تركيا تتجه نحو استقلالها بقطاع الطاقة في 2030
مليح خان بلغين: نعمل بجد دون انقطاع لنُكسب اقتصادنا قيمة نوعية من خلال استغلال المخزونات التي اكتشفناها / AA
9 أغسطس 2022

قال مليح خان بلغين، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة البترول التركية، الثلاثاء، إنه "جرى إثبات وجود مخزونات من الوقود الأحفوري في نقاط معينة في مياه البحر المتوسط عن طريق عمليات المسح والتنقيب".

وأضاف في مقابلة مع TRT عربي "خلال الـ10 أو الـ15 عاماً الماضية، بدأ البحر المتوسط يتصدر الأجندة العالمية لاحتوائه على قدر مهم من مصادر الطاقة".

وأشار بلغين إلى أن المؤسسة تتابع أعمال المسح ومراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها، "وبالفعل حققنا خلال العامين الماضيين نجاحاً عالمياً في اكتشاف آبار نفط ذات مخزون مهم من الوقود الأحفوري".

وقال "نعمل بجد دون انقطاع لنُكسب اقتصادنا قيمة نوعية من خلال استغلال هذه المخزونات التي اكتشفناها".

وأوضح "نعتزم البدء بهذه المرحلة في عام 2023، هدفنا تحقيق اكتفاء ذاتي تام، بحلول 2030 لتصبح بذلك تركيا مستقلة بشكل كامل في قطاع الطاقة ومواردها، وهو ما سينعكس على استقلال البلاد اقتصادياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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