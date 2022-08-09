سياسة
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عطل مفاجئ يوقف خدمات تويتر لآلاف المستخدمين حول العالم
تعطلت خدمات موقع تويتر العالمي بشكل مفاجئ لدى آلاف المستخدمين حول العالم، ما تسبب بعرقلة التدوين والوصول إلى أحدث التغريدات والأخبار على الموقع في دول عديدة.
عطل مفاجئ يوقف خدمات تويتر لآلاف المستخدمين حول العالم
قال تويتر في مقال على مدونته "نحن محرجون، محبطون وآسفون. نعلم بأن علينا العمل لاستعادة ثقتكم، وسندعم كل الجهود لمحاسبة المذنبين" / AFP
9 أغسطس 2022

تعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم اليوم الثلاثاء، في ثاني خلل من نوعه منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، وفقاً لموقع يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن المشكلة تؤثر في مئات آلاف المستخدمين على جانبَي المحيط الأطلسي.

وليس من الواضح سبب المشكلة الفنية، التي بدأت مساء اليوم الثلاثاء.

وواجهت كثيراً من المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى الموقع الإلكتروني لتويتر مشكلات متعددة في تحميل الصفحة، كما يعاني تطبيق الهاتف المحمول لتويتر تباطؤاً كبيراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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