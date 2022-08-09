تعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم اليوم الثلاثاء، في ثاني خلل من نوعه منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، وفقاً لموقع يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن المشكلة تؤثر في مئات آلاف المستخدمين على جانبَي المحيط الأطلسي.

وليس من الواضح سبب المشكلة الفنية، التي بدأت مساء اليوم الثلاثاء.

وواجهت كثيراً من المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى الموقع الإلكتروني لتويتر مشكلات متعددة في تحميل الصفحة، كما يعاني تطبيق الهاتف المحمول لتويتر تباطؤاً كبيراً.