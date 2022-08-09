سياسة
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بمشاركة 54 دولة إسلامية.. أردوغان يفتتح "ألعاب التضامن الإسلامي"
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسمياً، الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها ولاية قونية وسط تركيا. وتقام فعاليات النسخة الخامسة من هذه الألعاب خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس/آب الحالي بمشاركة 54 دولة إسلامية.
بمشاركة 54 دولة إسلامية.. أردوغان يفتتح "ألعاب التضامن الإسلامي"
بمشاركة 54 دولة إسلامية.. أردوغان يفتتح "ألعاب التضامن الإسلامي" / AA
9 أغسطس 2022

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسمياً، الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها ولاية قونية وسط تركيا.

وتابع حفل الافتتاح إلى جانب الرئيس التركي في منصة الشرف باستاد بلدية قونية، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، ورؤساء وزراء فلسطين محمد أشتية وألبانيا إيدي راما والجزائر أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الرياضة السعودي رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود.

وأعلن الرئيس أردوغان، انطلاق منافسات البطولة، عقب كلمات وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود.

وأثنى الرئيس أردوغان في كلمته على جهود كل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية، معلناً انطلاق المنافسات.​​​​​​​

من جهته، تقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بالشكر للرئيس أردوغان وتركيا على دعم هذه الفعالية.

وأعرب عن تقديره للأهمية التي توليها تركيا للرياضة وأنشطة الشباب.

بدوره، قال وزير الرياضة السعودي رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، إنهم اجتمعوا حول أخوة دائمة وهدف عظيم.

وأعرب عن شكره لكل من ساهم في تنظيم الفعالية، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الرياضيين المشاركين.

وتقام فعاليات النسخة الخامسة من هذه الألعاب خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس/آب الحالي بمشاركة 54 دولة إسلامية، تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي واللجنة الأولمبية التركية.

وكان من المقرر أن تقام ألعاب التضامن الإسلامي في العام الفائت، إلا أنها تأجلت لتعارضها مع موعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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