سياسة
2 دقيقة قراءة
منظمة الصحة العالمية: جدري إمبوكس ينتقل بين البشر ولا علاقة للقرود به
نفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية علاقة حيوان القرد بانتشار مرض جدري إمبوكس، وشددت على أن القرود، رغم التشابه في الاسم، ليست الناقل الرئيسي للمرض ولا علاقة لها بتفشّيه.
منظمة الصحة العالمية: جدري إمبوكس ينتقل بين البشر ولا علاقة للقرود به
منظمة الصحة العالمية: لا يمكن إلقاء اللوم على القرود في ارتفاع حالات الإصابة بجدري إمبوكس في البرازيل / صورة: Reuters
10 أغسطس 2022

أكدت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن انتشار مرض جدري إمبوكس في العالم لا علاقة له بالقرود، بعد الإبلاغ عن تعرّض هذه الحيوانات للاعتداء في البرازيل.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "ما يحتاج الناس إلى معرفته هو أن انتقال (الفيروس) الحالي يحدث بين البشر".

وأضافت أنه لا يمكن إلقاء اللوم على القرود في ارتفاع حالات الإصابة بجدري إمبوكس في البرازيل بعد ورود تقارير من بعض المدن عن اعتداءات جسدية وتسمم للقرود، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وتعرّض 10 قرود للتسمم أو جرى إيذاؤهم عمداً في أقل من أسبوع داخل محمية طبيعية بمدينة ريو بريتو، بولاية ساو باولو البرازيلية، وفقاً لتقرير أورده موقع G1 الإخباري.

ويشتبه رجال الإنقاذ والنشطاء في أن القرود تسممت وهوجمت بعد تأكيد وقوع ثلاث إصابات بجدري إمبوكس في المنطقة، حسب الصحيفة نفسها.

وشددت هاريس على أن القرود، رغم التشابه في الاسم، ليست الناقل الرئيسي للمرض ولا علاقة لها بتفشّيه.

وعالمياً، سُجّل أكثر من 28 ألفاً و100 إصابة و12حالة وفاة بجدري القرود، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان "حالة طوارئ صحية عالمية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us