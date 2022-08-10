سياسة
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لتمويل صفقة تويتر.. إيلون ماسك يبيع أسهماً في تسلا بقيمة 7 مليارات دولار
أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بيع أسهم بنحو 7 مليارات دولار، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من عام. ومن المرجح أن تستمر عمليات البيع الاضطراري للأسهم، فيما يستمر النزاع القانوني حول صفقة الاستحواذ على تويتر.
لتمويل صفقة تويتر.. إيلون ماسك يبيع أسهماً في تسلا بقيمة 7 مليارات دولار
لتمويل صفقة تويتر.. إيلون ماسك يبيع أسهماً في تسلا بقيمة 7 مليارات دولار / AFP
10 أغسطس 2022

باع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أسهما بقيمة 6.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية، وكتب على تويتر يقول إنه من الضروري تجنب البيع الطارئ لأسهم تسلا وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر فيما يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

وكان ماسك، أغنى أغنياء العالم، قال في أبريل/نيسان إنه لا خطط لديه لبيع مزيد من أسهم تسلا، وذلك بعد أن باع أسهماً بقيمة 8.5 مليار دولار في الشركة آنذاك.

إلا أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أنه إذا خسر ماسك معركته مع تويتر وأُجبر على إتمام عملية الاستحواذ أو دفع غرامة قاسية، فمن المحتمل أن يضطر إلى بيع مزيد من أسهم تسلا.

وتخلى ماسك عن اتفاقه الذي توصل إليه في 25 أبريل لشراء منصة التواصل الاجتماعي، ويواجه الجانبان معركة قانونية مطولة قد تكلف ماسك مليارات الدولارات. ويتجه الجانبان إلى المحكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي أحدث عملية بيع للأسهم، باع ماسك نحو 7.92 مليون سهم بين الخامس والتاسع من أغسطس/آب، وفقا لإفصاحات متعددة إلى الجهات التنظيمية. وهو يملك الآن 155.04 مليون سهم في تسلا.

وبذلك يرتفع إجمالي مبيعات ماسك من الأسهم إلى نحو 32 مليار دولار خلال أقل من عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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