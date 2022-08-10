سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تسمح لفلسطينيي الضفة باستخدام مطار رامون
أعلنت سلطات المطارات في إسرائيل، سماحها لفلسطينيي الضفة الغربية المحتلة بالسفر على متن رحلات جوية تنطلق إلى تركيا من مطار "رامون" الإسرائيلي.
إسرائيل تسمح لفلسطينيي الضفة باستخدام مطار رامون
اعتباراً من أواخر أغسطس/آب الجاري ستُسيّر رحلتان أسبوعياً من مطار رامون إلى أنطاليا في تركيا لفلسطينيي الضفة / Reuters
10 أغسطس 2022

أفادت سلطات المطارات في إسرائيل الثلاثاء، بأن فلسطينيّي الضفة الغربية المحتلة سيتمكنون قريباً من السفر على متن رحلات جوية تنطلق إلى تركيا من مطار إسرائيلي.

يأتي القرار في إطار سلسلة مبادرات تقول إسرائيل إنها تبادر بها بهدف تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن قناة "كان" العبرية، كانت ذكرت في 13 يوليو/تموز الماضي أن إسرائيل تدرس فتح مطار "رامون" مقابل عدم مضي السلطة الفلسطينية في الإجراءات بمحكمة الجنايات الدولية ضد تل أبيب.

بالإضافة إلى ذلك، يقول منتقدون إن الإجراءات لا تعالج الإذلال اليومي الذي يفرضه الاحتلال المستمر منذ عقود كما أنها لا تمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية.

وقالت سلطة المطارات في بيان، إنه اعتباراً من أواخر أغسطس/آب الجاري، ستُسيّر رحلتان أسبوعياً من مطار رامون في جنوب مدينة إيلات إلى أنطاليا في تركيا للفلسطينيين، على أن يبدأ تسيير رحلات إلى إسطنبول في سبتمبر/أيلول المقبل.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الفلسطينية، التي تدير أجزاءً من الضفة الغربية وتتعاون مع إسرائيل في الملفات الأمنية.

وليس للفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة مطار خاص بهم، وعليهم التقدّم بطلب للحصول على تصريح دخول مطار يصعب الحصول عليه، لاستخدام مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل.

وهذه التصاريح لا تنال الموافقة إلا قبل وقت قصير من إقلاع الرحلة، إذا ووفق عليها من الأساس.

ويتعيّن على من في الضفة الغربية ويرغب في السفر إلى الخارج، السفر أولاً إلى العاصمة الأردنية عمّان على بعد ساعة، عبر معبر حدودي مزدحم.

والمعبر لا يفتح طوال اليوم، ما يُجبر الكثير من المسافرين على دفع تكلفة إقامة في فندق قبل رحلتهم، إضافة إلى تكاليف السفر ورسوم العبور التي تجعل من تلك الرحلة عبئاً مالياً إضافياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us