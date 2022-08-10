سياسة
2 دقيقة قراءة
مشروع قانون في الكونغرس يسمح بتجنيس آلاف الأفغان.. ما القصة؟
تقدّم مشرّعون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأمريكي بمشروع قانون لإيجاد طريق يمنح الجنسية الأمريكية لآلاف الأفغان الذين أُجْلُوا إلى الولايات المتحدة بوضع هجرة مؤقت.
مشروع قانون في الكونغرس يسمح بتجنيس آلاف الأفغان.. ما القصة؟
دخل 76 ألف أفغاني جوّاً إلى الولايات المتحدة بوضع هجرة مؤقت يستمرّ عادةً لمدة تصل إلى عامين فقط / Reuters
10 أغسطس 2022

أعلن مشرّعون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأمريكي الثلاثاء تقديم مشروع قانون لإيجاد طريق لمنح الجنسية الأمريكية لآلاف الأفغانالذين أُجْلوا إلى الولايات المتحدة بوضع هجرة مؤقت.

ومن شأن مشروع القانون أيضاً أن يوسّع نطاق أهلية الحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة التي تُمنح للأفغان الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية، لتشمل أولئك الذين قاتلوا إلى جانب القوات الأمريكية أفراداً في القوات الخاصة والقوات الجوية، والنساء اللاتي خدمن في فرق خاصة لمكافحة الإرهاب.

وقُدّمت نسخ متطابقة من مشروع القانون قبل أيام من حلول الذكرى السنوية الأولى للانسحاب النهائي للقوات الأمريكية وعملية الإجلاء الفوضوية التي أنهت أطول حرب أمريكية وشهدت سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

وقال النائب الديمقراطي إيرل بلوميناور المشارك في رعاية مشروع قانون مجلس النواب مع الجمهوري بيتر ماير في بيان: “يجب أن نحافظ على التزامنا توفير ملجأ آمن وقانوني لأولئك الذين خاطروا بحياتهم طواعية لدعم مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان”.

وانضم ثلاثة من الأقلية الجمهورية، من بينهم عضو مجلس الشيوخ ليندسي غراهام، إلى ثلاثة ديمقراطيين من الأغلبية لتقديم نسخة مطابقة من القانون في مجلس الشيوخ.

لكن مع ذلك، قال مساعد في الكونغرس تَحدَّث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإجراء سيواجه على الأرجح “مقاومة” من الجمهوريين المناهضين للهجرة.

ودخل عديد من الأفغان البالغ عددهم 76 ألفاً، الذين غادروا أفغانستان جواً، في عملية الإجلاء العام الماضي، إلى الولايات المتحدة بوضع هجرة مؤقت يستمرّ عادة لمدة تصل إلى عامين فقط.

ومن شأن التشريع أن يتيح لهؤلاء أن يتقدموا بطلب للحصول على وضع قانوني دائم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us