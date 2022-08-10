أمرت النيابة العامة في مصر الثلاثاء بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في جريمة قتل جديدة لطالبة طعناً بسكين على يد زميلها، في الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر الثلاثاء.

وقال بيان النيابة إن فريق التحقيق اتخذ إجراءاته في مقتل "سلمى" الطالبة بأكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزقازيق.

وفي وقت سابق، تلقت النيابة إخطاراً من الشرطة "بارتكاب المتهم إسلام محمد جريمة قتل المجني عليها سلمى عمداً، إذ طعنها عدة طعنات بسكين كان بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، في أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وأنه أُلقي القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة".

وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، والسلاح المستخدَم في الجريمة، وهاتفَي المجني عليها والمتهم.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن المتهم "اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منها".

وأعادت الحادثة إلى ذاكرة المصريين جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، قبل نحو شهرين، والتي قُتلت على يد زميلها أمام مدخل الجامعة.