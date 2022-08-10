سياسة
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على غرار مقتل نيرة.. تحقيق في جريمة قتل طالبة مصرية طعناً على يد زميلها
فتحت النيابة العامة في مصر تحقيقاً، في جريمة قتل طالبة جامعية على يد زميلها، طعناً بالسكين، بنفس الطريقة التي قُتلت بها الطالبة نيرة أشرف قبل شهرين. ولا تزال دوافع القاتل حتى الآن غير معلومة.
على غرار مقتل نيرة.. تحقيق في جريمة قتل طالبة مصرية طعناً على يد زميلها
مصر: فتح تحقيق في جريمة قتل طالبة جامعية على يد زميلها / Others
10 أغسطس 2022

أمرت النيابة العامة في مصر الثلاثاء بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في جريمة قتل جديدة لطالبة طعناً بسكين على يد زميلها، في الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر الثلاثاء.

وقال بيان النيابة إن فريق التحقيق اتخذ إجراءاته في مقتل "سلمى" الطالبة بأكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزقازيق.

وفي وقت سابق، تلقت النيابة إخطاراً من الشرطة "بارتكاب المتهم إسلام محمد جريمة قتل المجني عليها سلمى عمداً، إذ طعنها عدة طعنات بسكين كان بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، في أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وأنه أُلقي القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة".

وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، والسلاح المستخدَم في الجريمة، وهاتفَي المجني عليها والمتهم.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن المتهم "اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منها".

وأعادت الحادثة إلى ذاكرة المصريين جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، قبل نحو شهرين، والتي قُتلت على يد زميلها أمام مدخل الجامعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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