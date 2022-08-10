نقلت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية عن مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء يائير لبيد سيزور المغرب، خلال الأسابيع المقبلة.

وتقول المصادر، حسب الصحيفة، إن لابيد يستعد لزيارة المغرب قبل الانتخابات من أجل التحضير لعقد مؤتمر بين رؤساء الدول التي وقّعت اتفاقيات السلام مع إسرائيل.

ورفض مصدر مسؤول في الخارجية التعليق على مضامين الرواية الإسرائيلية، التي شددت على أن “تحضيراً على أعلى مستوى يحرى من أجل عقد قمة تجمع الدول المشاركة في مخطط السلام”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المؤتمر يأتي بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب (أبراهام) برعاية الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضافت أن “المؤتمر الذي تخطط له إسرائيل سيكون مختلفاً عن منتدى النقب، الذي نظمته تل أبيب منذ أشهر عديدة والذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية فقط”، لافتة إلى أن المؤتمر المقبل سيكون “على أعلى مستوى”.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، تلقى دعوة لزيارة إسرائيل في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.