سياسة
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تحضيراً لـ"قمة الرؤساء".. لابيد يعتزم زيارة المغرب خلال الأسابيع المقبلة
تحضيراً لأعمال قمة الدول العربية التي وقّعت اتفاقيات “أبراهام” مع تل أبيب، من المرتقب أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد المغرب خلال الأسابيع المقبلة.
تحضيراً لـ"قمة الرؤساء".. لابيد يعتزم زيارة المغرب خلال الأسابيع المقبلة
صحيفة عبرية:  رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد يعتزم زيارة المغرب من أجل التحضير لعقد "قمة الرؤساء"‎‎‎‎ - أرشيفية / AA
10 أغسطس 2022

نقلت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية عن مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء يائير لبيد سيزور المغرب، خلال الأسابيع المقبلة.

وتقول المصادر، حسب الصحيفة، إن لابيد يستعد لزيارة المغرب قبل الانتخابات من أجل التحضير لعقد مؤتمر بين رؤساء الدول التي وقّعت اتفاقيات السلام مع إسرائيل.

ورفض مصدر مسؤول في الخارجية التعليق على مضامين الرواية الإسرائيلية، التي شددت على أن “تحضيراً على أعلى مستوى يحرى من أجل عقد قمة تجمع الدول المشاركة في مخطط السلام”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المؤتمر يأتي بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب (أبراهام) برعاية الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضافت أن “المؤتمر الذي تخطط له إسرائيل سيكون مختلفاً عن منتدى النقب، الذي نظمته تل أبيب منذ أشهر عديدة والذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية فقط”، لافتة إلى أن المؤتمر المقبل سيكون “على أعلى مستوى”.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، تلقى دعوة لزيارة إسرائيل في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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