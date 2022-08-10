سياسة
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شاهد | خفر السواحل اليوناني يدفع مهاجرين غير نظاميين باتجاه تركيا
أفادت قيادة خفر السواحل التركية، بأن طائرة بدون طيار، تابعة للبحرية التركية، اكتشفت الثلاثاء عملية نقل مهاجرين غير نظاميين إلى قارب مطاطي، إذ دفعهم خفر السواحل اليوناني باتجاه المياه الإقليمية التركية في شرق جزيرة ساموس في بحر إيجة.
شاهد | خفر السواحل اليوناني يدفع مهاجرين غير نظاميين باتجاه تركيا
طائرة مسيّرة تابعة للبحرية التركية تكتشف دفع السلطات اليونانية مهاجرين غير شرعيين باتجاه المياه الإقليمية التركية / وسائل التواصل
10 أغسطس 2022

أنقذت فرق خفر السواحل التركية عدداً من المهاجرين غير النظاميين، أجبرتهم اليونان على العودة باتجاه المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة.

وأفادت قيادة خفر السواحل بأن طائرة بدون طيار تابعة للبحرية التركية اكتشفت الثلاثاء (9 أغسطس/آب)، عملية نقل مهاجرين غير نظاميين إلى قارب مطاطي، إذ دفعهم خفر السواحل اليوناني باتجاه المياه الإقليمية التركية في شرق جزيرة ساموس في بحر إيجة.

وأضافت أن خفر السواحل التركي أُبلغ بالوضع على الفور، فسارع لإنقاذ المهاجرين غير النظاميين.

يُذكر أن مجلة "در شبيغل" الألمانية، نشرت في 28 يوليو/تموز الماضي تحقيقاً يكشف أنّ الإدارة السابقة لوكالة مراقبة الحدود "فرونتكس" كانت على علم بعمليات ترحيل غير قانونية لمهاجرين قادمين إلى اليونان، بطريقة غير قانونية ووحشية في بعض الأحيان، باتجاه تركيا، كما شاركت في تمويل هذه العمليات.

ويكشف التحقيق تفاصيل عدّة، مثل سحب خفر السواحل اليونانيين في الخامس من أغسطس/آب 2020 زورقاً مطّاطياً على متنه ثلاثون مهاجراً باتجاه تركيا لا اليونان. وصوّرت طائرة تابعة لفرونتكس المشهد، في أثناء تنفيذها دوريّةً في المكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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