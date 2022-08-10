قال الرئيس السلوفيني بوروت باهور، الأربعاء، إن توقيع بلاده وثيقة الشراكة الاستراتيجية يعد مؤشراً على الأهمية التي توليها لتركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع مع رجال أعمال بالعاصمة التركية أنقرة.

وأوضح باهور أنه يزور تركيا برفقة وفد من رجال الأعمال، بهدف تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة التعاون.

وأشار إلى أن أنقرة وليوبليانا وقعتا وثيقة شراكة استراتيجية قبل 11 عاماً، مبينا أنها تشير إلى الأهمية التي توليها سلوفينيا لتركيا.

وتابع: "هناك إمكانات كبيرة للمستثمرين الأجانب في سلوفينيا، والشركات التركية تدير حالياً مشروعين رئيسيين للبنية التحتية في بلدنا أحدهما نفق كوبر. هذا المشروع مهم من حيث ربط شمال البحر الأدرياتيكي بأوروبا".

وأضاف باهور أن بلاده تتمتع بإمكانات مهمة في مجال الطاقة الخضراء والمبتكرة، وأن سلوفينيا هي أسرع الاقتصادات نمواً بين دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس السلوفيني في وقت لاحق اليوم، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبعض المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.