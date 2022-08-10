سياسة
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الصحة البريطانية: فيروس شلل الأطفال ينتشر في لندن وتدشين حملة للتحصين
أعلنت السلطات البريطانية إطلاق حملة تلقيح للوقاية من شلل الأطفال، بعد انتشار الفيروس في العاصمة لأول مرة منذ الثمانينيات. وستدعو السلطات الصحية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وتسعة أعوام إلى تلقي جرعة تنشيطية من اللقاح.
الصحة البريطانية: فيروس شلل الأطفال ينتشر في لندن وتدشين حملة للتحصين
لم يجرِ رصد أي حالات حتى الآن ولكن في محاولة لاستباق أي تفش محتمل / AA
10 أغسطس 2022

تطلق بريطانيا حملة لإعطاء جرعة تنشيطية من لقاحات الوقاية من شلل الأطفال في لندن لمن تقل أعمارهم عن عشر سنوات، وذلك بعد أن أكدت أن الفيروس ينتشر في العاصمة لأول مرة منذ الثمانينيات.

ورصدت وكالة الأمن الصحي 116 فيروساً لشلل الأطفال في 19 عينة صرف صحي هذا العام في لندن، بعد أن أصدرت تحذيراً في البداية بأنها رصدت الفيروس في يونيو/حزيران. وقالت الوكالة إن مستويات الفيروس التي رُصدت والتنوع الجيني يشيران إلى أنه ينتشر في عدد من أحياء لندن.

ولم يجرِ رصد أي حالات حتى الآن، ولكن في محاولة لاستباق أي تفش محتمل، ستدعو السلطات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وتسعة أعوام إلى تلقي جرعة تنشيطية من اللقاح إلى جانب إعلانها بالفعل عن حملة لتتبع الأطفال على نطاق أوسع.

وتتباين معدلات التحصين في أنحاء لندن لكنها تظل في المتوسط تحت معدل التغطية البالغ 95% الذي تقترح منظمة الصحة العالمية أنه ضروري لإبقاء شلل الأطفال تحت السيطرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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