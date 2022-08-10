سياسة
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القضاء الأمريكي يتهم إيرانياً في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال بولتون
وجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهامات لأحد أفراد الحرس الثوري الإيراني، يعرف باسم مهدي رضائي، بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون. وقالت الوزارة إن رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون.
القضاء الأمريكي يتهم إيرانياً في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال بولتون
العدل الأمريكية تقول إن إيرانياً في الحرس الثوري عرض 300 ألف دولار على أشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون  / AP
10 أغسطس 2022

أكدت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء كشف النقاب عن مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، وأعلنت عن توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري.

وقالت وزارة العدل إن شهرام بورصافي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنه قرر ذلك انتقاماً على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة القيادي الكبير في الحرس قاسم سليماني في يناير/كانون الثاني 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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