أكدت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء كشف النقاب عن مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، وأعلنت عن توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري.

وقالت وزارة العدل إن شهرام بورصافي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنه قرر ذلك انتقاماً على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة القيادي الكبير في الحرس قاسم سليماني في يناير/كانون الثاني 2020.