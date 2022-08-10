سياسة
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شركتان تركيتان تتوليان تأهيل مطار الموصل الدولي
محافظة نينوى تعلن إبرامها عقداً مع شركتي "تاف للمطارات القابضة"، و"إنشاءات 77" التركيتين، لتأهيل مطار الموصل الدولي. ووفق محافظ نينوى فإن أعمال التأهيل ستبدأ قريباً وسيكون المطار بوابة الموصل والعراق إلى العالم.
شركتان تركيتان تتوليان تأهيل مطار الموصل الدولي
ستقوم شركتا "تاف للمطارات القابضة"، و"إنشاءات 77" التركيين بتأهيل مطار الموصل الدولي / AA
10 أغسطس 2022

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، أن المحافظة الواقعة شمالي العراق، أبرمت عقداً مع شركتين تركيتين لتأهيل مطار الموصل الدولي.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الأربعاء، حيث أشار إلى أن شركتي "تاف للمطارات القابضة"، و"إنشاءات 77" التركيتين اللتين تملكان تجارب دولية ستؤهلان مطار الموصل الدولي.

وأضاف الجبوري أن مطار الموصل الذي كان يستخدم في السابق للرحلات الداخلية، جري تحويله إلى مطار دولي، وأنهم وقعوا عقداً مع الشركتين المذكورتين لتأهيله.

وأضاف محافظ نينوى أن أعمال التأهيل ستبدأ قريباً وأن المطار سيكون بوابة الموصل والعراق إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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