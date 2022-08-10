سياسة
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مسؤول أممي يشيد بدعم تركيا تأمين صادرات الحبوب الأوكرانية
مسؤول أممي يعرب عن امتنانه العميق لتركيا لدورها في تأمين صادرات الحبوب الأوكرانية. ويذكر المسؤول أنه منذ تشغيل مركز التنسيق المشترك غادرت 12 سفينة المواني الأوكرانية بحمولة إجمالية تزيد عن 370 ألف طن من الحبوب والأغذية الأخرى.
مسؤول أممي يشيد بدعم تركيا تأمين صادرات الحبوب الأوكرانية
إحدى سفن الحبوب لدى وصولها إلى إسطنبول / AA
10 أغسطس 2022

أعرب مسؤول أممي، الأربعاء، عن امتنانه العميق لتركيا في تأسيس وتشغيل مركز التنسيق المشترك، الخاص بتأمين صادرات الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك على لسان المنسق الأممي في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، فريدريك كيني، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك.

وقال المسؤول الأممي: "أود أن أشكر بشكل خاص شركاءنا الأتراك على الدعم والتعاون الهائلين (..) في سبيل إنشاء وتشغيل هذا المركز".

وأضاف: "كما أريد أن أثني أيضاً على التزام الأطراف التركية والروسية والأوكرانية بالعمل معاً من أجل تنفيذ اتفاقية الشحن الآمن".

واستطرد: "بخاصة وأننا بدأنا العمل في مركز التنسيق المشترك بعد 5 أيام من التوقيع على اتفاق الشحن الأمن".

وذكر أنه منذ تشغيل المركز في27 يوليو/تموز الماضي، "غادرت 12 سفينة المواني الأوكرانية بحمولة إجمالية تزيد عن 370 ألف طن من الحبوب والأغذية الأخرى".

وأردف: "اليوم فقط أجرينا 5 عمليات تفتيش للسفن، ونتوقع أن يزداد العدد في المستقبل".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

ويعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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