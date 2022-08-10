سياسة
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سفينة "عبد الحميد خان" التركية تصل إلى منطقة التنقيب بالمتوسط
بعد أن أبحرت سفينة التنقيب التركية الكبرى "عبد الحميد خان" للتنقيب عن الطاقة في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، وزير الطاقة والموارد الطبيعية يعلن وصول السفينة إلى منطقة التنقيب "يوركلر-1" في البحر الأبيض المتوسط.
سفينة "عبد الحميد خان" التركية تصل إلى منطقة التنقيب بالمتوسط
يبلغ طول السفينة 238 متراً وعرضها 42 متراً ومزودة بنظام أمان مزدوج / AA
10 أغسطس 2022

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، عن وصول سفينة "عبد الحميد خان" إلى منطقة التنقيب "يوركلر-1" في البحر الأبيض المتوسط.

وقال دونماز في تغريدة على تويتر، الأربعاء، إن "سفينة عبد الحميد خان وصلت إلى بئر ​​يوركلر -1، موقع أول مهمة تنقيب في البحر الأبيض المتوسط".

والثلاثاء أبحرت سفينة التنقيب التركية الكبرى "عبد الحميد خان" للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط وسط مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويبلغ طول السفينة 238 متراً وعرضها 42 متراً ومزودة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

السفينة القادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفاً و200 متر، تضم طاقماً مكوناً من 200 شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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