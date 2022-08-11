ألغى مطار ميونيخ الألماني عشرات الرحلات الجوية أو أجلها الأربعاء بسبب إضراب عمال الأرض على خلفية نزاع مستمر على الأجور.

وبدأ الإضراب الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي واستمر حتى الساعة 3 مساءً، ما أدى إلى إلغاء ما لا يقل عن 36 رحلة، وكذلك تأخير عدد من الرحلات، وفقاً لبيان صادر عن مطار ميونيخ.

وأثر الإضراب على الرحلات الداخلية والدولية، بما في ذلك الرحلات الجوية المنتظمة إلى بالما دي مايوركا وفلورنسا وبولونيا وزيورخ.

وفي وقت سابق اليوم قالت نقابة "فيردي" في بيان، إنه "لم يحرَز أي تقدم بعد أربع جولات من مفاوضات الأجور مع شركة "سويسبورت لوش" لخدمات مناولة الأمتعة والنقل بالحافلات في المطار".

وأضافت النقابة أن "الإضراب أصبح ضرورياً لزيادة الضغط على صاحب العمل (شركة سويسبورت لوش)".

وتطالب النقابة التي تمثل نحو 600 عامل في المفاوضات برفع الأجور بقدر أعلى من التضخم، وتحسينات أخرى في ظروف العمل.