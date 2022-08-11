سياسة
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إضراب بمطار ميونيخ يتسبب بإلغاء وتأخير لعدد من الرحلات
أضرب عمال الخدمات الأرضية في مطار ميونيخ الألماني أمس الأربعاء سعياً لزيادة أجورهم، وأدى إضرابهم إلى إلغاء عدد من الرحلات، فيما قالت نقابتهم إن تقدماً لم يُحرَز بعد 4 جولات من التفاوض مع صاحب العمل.
إضراب بمطار ميونيخ يتسبب بإلغاء وتأخير لعدد من الرحلات
إضراب عمال الخدمات الأرضية في مطار ميونيخ يؤدي إلى إلغاء وتأخير لعدد من الرحلات / Getty Images
11 أغسطس 2022

ألغى مطار ميونيخ الألماني عشرات الرحلات الجوية أو أجلها الأربعاء بسبب إضراب عمال الأرض على خلفية نزاع مستمر على الأجور.

وبدأ الإضراب الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي واستمر حتى الساعة 3 مساءً، ما أدى إلى إلغاء ما لا يقل عن 36 رحلة، وكذلك تأخير عدد من الرحلات، وفقاً لبيان صادر عن مطار ميونيخ.

وأثر الإضراب على الرحلات الداخلية والدولية، بما في ذلك الرحلات الجوية المنتظمة إلى بالما دي مايوركا وفلورنسا وبولونيا وزيورخ.

وفي وقت سابق اليوم قالت نقابة "فيردي" في بيان، إنه "لم يحرَز أي تقدم بعد أربع جولات من مفاوضات الأجور مع شركة "سويسبورت لوش" لخدمات مناولة الأمتعة والنقل بالحافلات في المطار".

وأضافت النقابة أن "الإضراب أصبح ضرورياً لزيادة الضغط على صاحب العمل (شركة سويسبورت لوش)".

وتطالب النقابة التي تمثل نحو 600 عامل في المفاوضات برفع الأجور بقدر أعلى من التضخم، وتحسينات أخرى في ظروف العمل.

مصدر:AA
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