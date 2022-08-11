حققت عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر فوزاً بفارق ضئيل ضد منافسيها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الثلاثاء.

وفازت عمر بنسبة 50.3% من الأصوات مقابل 48.2% لمنافسها دون صامويلز عضو مجلس مدينة مينيابوليس السابق، الذي يحظى بدعم مالي كبير.

وقالت عمر في تغريدة على تويتر بعد الإعلان عن فوزها بولاية ثالثة "انتصار الليلة هو شهادة على مدى إيمان منطقتنا بالقيم الجماعية التي نقاتل من أجلها".

ويجادل منافسو عمر لا سيما دون صامويلز بأنها "مثيرة للانقسام"، بسبب المواقف التي تبنتها دائماً ودافعت عنها في الكونغرس، لا سيما فيما يتعلق بإسرائيل.

وكان انتقادها المستمر لإسرائيل تسبب في خلاف بينها وبين أعضاء الكونغرس الديمقراطيين من اليهود.

وتعرضت لذلك عمر طيلة فترات ولايتها لعدد من حملات التشهير والتهديدات والمطالبة بإقالتها.

وتقول تقارير إعلامية إن الجماعات المؤيدة لإسرائيل قدمت دعماً قوياً لخصوم عمر في هذه الانتخابات باعتبارها "معركة بالوكالة حول اتجاه الحزب الديمقراطي نحو إسرائيل".

ويسيطر حالياً الديمقراطيون على أربعة مقاعد من أصل ثمانية مقاعد في مجلس النواب الأمريكي مقابل ثلاثة للجمهوريين ووظيفة شاغرة واحدة.

ويأتي فوز إلهان عمر بعد أسبوع من فوز عضوين ليبراليين آخرين، النائبة عن ولاية ميسوري، كوري بوش والنائبة عن ميتشغان، رشيدة طليب، على التحديات الأولية.