سياسة
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البرازيل ترفض خوض مباراة الأرجنتين "المؤجلة" بتصفيات كأس العالم 2022
أبدى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رفضه إعادة المباراة التي جمعت بينه وبين الأرجنتين العام الماضي، ولم تنتهِ حينها بسبب مخالفة اللاعبين للبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا. وكان من المقرر إعادة المباراة في تصفيات كأس العالم 2022.
البرازيل ترفض خوض مباراة الأرجنتين "المؤجلة" بتصفيات كأس العالم 2022
البرازيل ترفض خوض مباراة الأرجنتين "المؤجلة" في تصفيات كأس العالم 2022 / Others
11 أغسطس 2022

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه يرفض إعادة المباراة ضد الأرجنتين التي لم تنتهِ العام الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الاتحاد الأربعاء في بيان على موقعه الرسمي: "بعد تلقي طلب المدرب تيتي والمنسق جونينيو باوليستا، سيسعى رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريغيس لتعليق المباراة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمر في فبراير/شباط الفائت منتخبَي البرازيل والأرجنتين اللذين كانا ضامنين منذ حينها بلوغ النهائيات، بإعادة مباراتهما ضمن تصفيات كأس العالم 2022 التي توقفت في ساو باولو في سبتمبر/أيلول الماضي بعد دقائق من انطلاقها بسبب انتهاكات متعلقة بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الزائر.

ولم يمضِ على بداية اللقاء سوى سبع دقائق حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية البرازيلية الملعب، ما أدى إلى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس ولم يعودوا إلى أرض الملعب ما أدى إلى توقف المباراة نهائياً. وقالت السلطات الصحية وقتها إن على أربعة لاعبين أرجنتينيين محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز حينها أن يدخلوا "في الحجر الصحي فوراً" لمخالفتهم بروتوكولات جائحة كورونا.

وأشار بيان الاتحاد البرازيلي إلى أن فيفا سبق أن اتفق مع الاتحاد الأرجنتيني على إلغاء المباراة.

تابع البيان: "سيقبل الاتحاد البرازيلي بالاتفاق الذي اقترحه فيفا والاتحاد الأرجنتيني على عدم خوض المنتخب المباراة ضد الأرجنتين في سبتمبر/أيلول".

قال رودريغيش من جهته: "بالنظر إلى موقف الجهاز الفني سنطلب الآن من فيفا إلغاء المباراة. أولويتنا هي الفوز بكأس العالم للمرة السادسة في قطر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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