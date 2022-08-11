سياسة
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ممثلة عراقية تقاضي مجلة الإيكونوميست بسبب استخدام صورتها
نشرت مجلة الإيكونوميست تحقيقاً عن السمنة والبدانة في البلاد العربية احتوى صورة اتضح أنها للمثلة العراقية إيناس طالب التي باشرت إجراءات التقاضي بحق المجلة بعدما قالت إن صورتها نُشرت بلا إذن منها.
ممثلة عراقية تقاضي مجلة الإيكونوميست بسبب استخدام صورتها
ممثلة عراقية تقاضي مجلة الإيكونوميست بسبب استخدام صورتها
11 أغسطس 2022

قالت ممثلة عراقية إنها قررت مقاضاة مجلة "الإيكونوميست" بسبب استخدام الدورية الأسبوعية البريطانية صورة لها في تقرير يتحدث عن كون المرأة العربية "أكثر بدانة من الرجل".

وقالت إيناس طالب إن استخدام الصورة جاء خارج سياقها وإن الأمر جرى بلا إذن منها بما يمثل انتهاكاً لحريتها وخصوصيتها، مشيرة إلى أن الصورة عُدّلت باستخدام برنامج فوتوشوب.

وقالت الممثلة الشهيرة ومقدمة البرامج الحوارية في مقابلة إنها بدأت إجراءات قانونية في بريطانيا.

ولم تردُدِ المجلة على الفور على طلبات للتعليق.

وتصدرت صورة للممثلة العراقية التُقطت قبل تسعة أشهر في مهرجان بابل الدولي في العراق، التقرير الذي حمل عنوان "لماذا النساء أكثر بدانة من الرجال في العالم العربي؟"

ويحاجج التقرير بالقول إن الفقر والقيود المجتمعية التي تبقي المرأة في المنزل هي من بين أسباب زيادة الوزن لدى النساء العربيات مقارنة بالرجال.

ويقول التقرير إن نظرة بعض الرجال إلى " النساء الممتلئات" على أنهن أكثر جاذبية قد تكون سبباً في شيوع سمنة النساء العربيات.

"يستشهد العراقيون في كثير من الأحيان بإيناس طالب، الممثلة ذات القوام الملفوف الممتلئ، بأنها صاحبة الجمال المثالي"، كما جاء في التقرير.

ووصفت طالب التقرير بأنه "إهانة للمرأة العربية بشكل عام والنساء العراقيات بشكل خاص"، متسائلة: "لماذا تهتم مجلة الإيكونوميست بالنساء البدينات في العالم العربي وليس في أوروبا أو الولايات المتحدة؟".

وفي حديثها من الأردن إلى قناة العربية، قالت إنها واجهت "تعليقات تنمر" على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذا التقرير.

كما أخبرت مجلة "نيو لاينز" أنها تمتع بصحة وافرة وسعيدة تجاه هيئتها الحالية، مؤكدة أن هذا هو كل ما يهمها.

وتعد إيناس طالب، 42 سنة، من أشهر الممثلات العراقيات، ولديها تسعة ملايين متابع على إنستغرام.

وقالت في مقابلتها مع قناة العربية إن مجلة الإيكونوميست لم تكن محظوظة لأنها أغضبتها. مضيفة: "لم يعرفوا أنني مشهورة وشخصية عامة. يمكنني تحويل الأزمات إلى مكاسب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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