قال خبراء من مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الذهب في روسيا في النصف الأول من العام ارتفع بنسبة 350%، إذ اشترى المواطنون الذين حفزتهم الدولة بنشاط على الاستثمار في الذهب، 12 طناً من السبائك والعملات المعدنية. هذه الاستثمارات بالطبع لها فوائدها، وقد تكون استثمارات طويلة الأجل مربحة، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى خسائر.

لماذا ارتفع الطلب على سبائك الذهب؟

منذ فبراير/شباط الماضي، زاد الطلب على الذهب. ولا يزال الطلب عند مستوى مرتفع لأن تقلبات الروبل يصعب التنبُّؤ بها، فضلاً عن المخاطر في الاقتصاد والحياة السياسية التي ما زالت أيضاً مرتفعة للغاية، كما توضح أوكسانا لوكيشيفا، محللة أسواق السلع الأساسية لشركة Otkritie للاستثمارات.

وفي 2 مارس/آذار الماضي قال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين: "مثل هذه الاستثمارات (ويعني الاستثمار في الذهب) قد تكون بديلاً جيداً من شراء العملة. في ذات الوقت وصف رئيس وزارة المالية أنطون سيلوانوف الذهب بأنه "بديل مثالي" من الدولار. وأوضح أن العملة الأمريكية متقلبة ومعرَّضة للمخاطر و"ليست منافساً جديراً مقارنة بالمعادن الثمينة".

وقد زاد الطلب على سبائك الذهب خصوصاً بعد إدخال إعفاءات ضريبية جديدة. في وقت سابق كان شراء سبيكة ذهب في البنك يخضع لدفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 بالمئة. كان من المستحيل استرداد الضريبة المدفوعة عند البيع. هذه التكاليف جعلت عمليات المتاجرة بسبائك الذهب غير مربحة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، أُلغِيَت ضريبة الدخل الشخصي البالغة 13 في المئة على أرباح بيع سبائك الذهب في يونيو/حزيران.

بكم يُشترى الذهب؟

عموماً، وخلال الأشهر الخمسة من العام الجاري، اشترى عملاء بنك SBER الروسي نحو 10.9 طن من سبائك الذهب، وفق صحيفة "كوميرسانت". وتحدث بنك VTB عن بيع طنّين من سبائك الذهب للعملاء في منتصف أبريل/نيسان، في الوقت الذي لم يكشف فيه البنك عن بيانات حديثة. كما أشارت البنوك الكبرى الأخرى (RSHB وMKB وSovcombank) إلى "ارتفاع الطلب على الذهب" في الأشهر الأخيرة، ولم تكشف أيضاً عن الأرقام الإجمالية. وقد باع بنك PSB طنّاً واحداً من سبائك الذهب لعملاء في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأشارت المذكرة التوضيحية لمشروع قانون إلغاء ضريبة القيمة المضافة إلى أن الطلب المحتمَل على المعادن النفيسة في السبائك بين المواطنين قد يصل إلى 50 طنّاً سنويّاً، بما يعادل 15 بالمئة من الإنتاج. ومع ذلك، وفقاً لتقديرات ألينا كولباكوفا رئيسة مركز تحليلات سوكولوف، قد يكون هناك طلب على 10-11 طنّاً سنويّاً من السبائك صغيرة الحجم التي يصل وزنها إلى 20 جراماً فقط.

ما نوع السبائك المطلوبة؟ ومَن يشتريها؟

خلص الخبراء إلى أن معظم الروس الأغنياء ينشطون في شراء المعادن الثمينة، لأن نسبة كبيرة من الذهب المبيع في هذه الأشهر كانت للسبائك الكبيرة. في ظلّ الظروف الحالية، تُعتبر سبائك الذهب التي يبلغ وزنها 13 كجم أرخص من عديد من السبائك الصغيرة التي تزن معاً نفس الكمية. قال يفجيني سافونوف، مدير قسم رأس المال الخاص في بنك PSB: "غالباً ما يفضّل العملاء الأثرياء الاحتفاظ بما يصل إلى 20% من محفظتهم الائتمانية من الذهب الفعلي".

وكتبت صحيفة "كوميرسانت" أن بنك VTB باع سبائك حتى وزن 100 كجم. وكان عملاء بنك MKB مهتمّين بالسبائك ذات الوزن الطبيعي من 11 إلى 13 كجم. وفي بنك Sovcom غالباً ما يشتري العملاء سبائك بوزن كجم واحد وأخرى تبلغ 12.5 كجم. وفي بنك Rosselkhoz تصدرت السبائك بوزن 5 كجم و10 كجم قائمة المبيعات. ولاحظ البنك أن السبائك بوزن خمسة غرامات شكّلت 17 بالمئة من إجمالي السبائك التي بِيعَت في الأشهر الأربعة الماضية، فضلاً عن سبائك كجم واحد التي تعد شائعة أيضاً.

في الوقت نفسه يُصِرّ بنك SBER على أن "الطلب الحالي على السبائك الكبيرة التي يبلغ وزنها كيلوجراماً واحداً أو أكثر يتناقص تدريجياً، فيما يظلّ الطلب على السبائك ذات الفئات الأصغر مرتفعاً. مع ذلك يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن الاستثمار في سبائك الذهب هو استثمار طويل الأجل، ولو بلا قيود ضريبية.

ما عيوب الاستثمار في الذهب؟

قال فلاديمير ساجالايف، المحلل المالي لمجموعة CMS Group، لصحيفة Izvestia، إن شراء السبائك هو مسألة ادخار بديل من الحصول على دخل كبير. يمكن ملاحظة الفائدة من الدخل عبر الاستثمار في سبائك الذهب في التوقعات طويلة الأجل، أي أكثر من 10 سنوات. إلى جانب ذلك، فإن الاستثمار في السبائك لا ينتج عنه دخل جانبي مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة والودائع. قد تكون هذه مشكلة إذا كان العميل يبحث عن طريقة لتوليد الدخل الجانبي من خلال الاستثمارات.

النقطة الأساسية أيضاً هي أن البنوك تشتري السبائك مرة أخرى في عدد محدود من الفروع وفي الغالب السبائك الخاصة بها. في الوقت نفسه يكون سعر الشراء أقل بنسبة 15-25% من سعر البيع. الآن يمكننا الاعتماد على زيادة قيمة الذهب فقط في حالة انخفاض قيمة العملة الروسية.

إلى جانب ذلك، من الضروري توفير الخبرة والشروط المثالية "للمعدن الثمين" المعروض للبيع. يلاحظ يفغيني نادورشين كبير الاقتصاديين في بي إف كابيتال أن "الضرر الذي يلحق بسبيكة الذهب، ولو خدشاً صغيراً، يقلّل قيمتها على الفور جذرياً".

يجب أن تضع في اعتبارك أيضاً أنه لارتفاع سعر وقيمة السبائك، فإنها عرضة للسرقة. وهنا من الأفضل تخزينها في مكان آمن، على سبيل المثال في قبو، على الرغم من كونه قد يكون مكاناً غير لائق بشكل مثالي على حد قول المحلل المالي ساجاليف. أو الأفضل من ذلك، "وضعها في أحد البنوك، ولكن سيتعيّن عليك دفع ثمن هذه الخدمة". يلاحظ ساجاليف أيضاً أن البدائل، مثل حسابات الذهب وصناديق ETF الاستثمارية في تبادل الذهب، لا تواجه فيها مشكلات في التخزين، لأنها عبارة عن استثمارات في الذهب "الورقي".

كيف انخفض السعر؟

توجد "لكن" تفضل السلطات والبنوك التزام الصمت حيالها الآن. كتبت صحيفة موسكو تايمز أن أولئك الذين اشتروا الذهب في ذروة الذعر بسبب العقوبات، سرعان ما اكتشفوا أن ذهبهم آخذ في الانخفاض بسرعة. ومن 7.7 ألف روبل للجرام في 11 مارس/آذار انخفض سعر الذهب المكرَّر الذي حدّده البنك المركزي الروسي بنسبة 56% إلى 3.4 ألف روبل اعتباراً من 5 أغسطس/أبريل.

لذلك انخفضت كمية الذهب التي يحتفظ بها الأفراد في نهاية الربع الأول، وقيمتها 33.7 مليار، روبل إلى 22.2 مليار روبل في 5 أغسطس/أبريل. بالتالي فإن الخسارة في هذه الفترة، حسب حساب البيانات المنشورة، بلغت 11.5 مليار روبل حسب البيانات الرسمية للبنك المركزي.

مع ذلك فإن طفرة الذهب لم تنحسر بعد. يقول لوكيشيفا محلل أسواق السلع: "سيوفَّر دعم إضافي للمبيعات من خلال تكثيف عملية تخفيض قيمة العملة، التي قد تجلب بعض الأموال من احتياطيات العملات الأجنبية المتراكمة للسكان (وفقاً لتقدير البنك المركزي الأخير، بنحو 85 مليار دولار) إلى سوق الذهب.

أين يكمن بيت القصيد؟

على الجانب المشرق، لا ينخفض سعر الذهب ولا يتقلب كثيراً حتى خلال الأزمة مقارنة بالأصول الأخرى مثل الأسهم، كما قال ساجاليف. الذهب أيضاً له ارتفاع مطّرد في القيمة. وشدّد على أن الذهب في هذه الحالة يُعتبر "أصلاً وقائياً جيداً ووسيلة للادّخار".

وأوضح أن "البيانات التاريخية تُظهِر أن الذهب يعمل جيداً في معدلات التضخم خلال الارتفاعات والانخفاضات الاقتصادية. وإذا كانت العملة بلا قيمة فعلياً، فإن أسعار الذهب سترتفع لمجرد أنها ستُقيَّم بنفس الوحدة النقدية، وهذا يعني أن الذهب هو واحد من أفضل سبل الحماية ضد التضخم".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام سبائك الذهب، والذهب عموماً، ضماناً للقروض. من المعروف أنه من الأسهل للشركات الحصول على قرض يحتوي على الذهب ضماناً، لأنه أصل ملموس ذو قيمة عالية. على الروس العاديين أن يتذكروا، مع ذلك، أن سبائك الذهب تعادل الممتلكات، لذلك عندما تتعامل معها، يمكنك الاستفادة من الخصم الضريبي المناسب.