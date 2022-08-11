سياسة
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تركيا تدخل سباق إنتاج الرقائق الرقمية بمصنع في أنقرة
قال وزير التجارة التركي محمد موش إن تركيا تتطلع إلى إنتاج الشرائح الإلكترونية وإن مكاناً في أنقرة خُصص لهذا الغرض، مؤكداً أن تركيا مستعدة لاستضافة استثمارات بهذا المجال.
تركيا تدخل سباق إنتاج الرقائق الرقمية بمصنع في أنقرة
تركيا تدخل سباق إنتاج الرقائق الرقمية بمصنع في أنقرة / Others
11 أغسطس 2022

صرح وزير التجارة التركي محمد موش بأن مكاناً في أنقرة خُصص لإنتاج الرقائق وقال إن العمل بهذا الاستثمار مستمر حالياً.

وتحدث وزير التجارة محمد موش عن أزمة الرقائق في العالم في قمة تعبئة الصادرات التركية التي حضرها في قيصري، مشيراً إلى أن إنتاج الأجهزة الإلكترونية والسيارات يتباطأ عندما يتباطأ إنتاج الرقاقة بطبيعة الحال فهذا منتج يمكن استخدامه في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

وتابع: "لدينا أيضاً استثمارات في هذا الصدد. في الواقع مكان محدد في أنقرة مخصص لهذا الغرض. في الوقت الحالي تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا على هذا الاستثمار".

مشيراً إلى أن تركيا تريد الاستثمار وأنها تريد أيضاً استضافة استثمارات محلية في هذا الصدد، مؤكداً أن تركيا تريد الانخراط في هذا العمل.

وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن نمضي قدماً. هذه صناعة بها عديد من المستويات المختلفة. على الرغم من أنه لا يمكنك تنفيذ جميع المستويات، فإنه يتعين عليك تنفيذ بعضها. سيصبح المستقبل أكثر تقنية ورقمية. بالطبع ستكون هذه الشريحة مطلوبة في كل مجال تجرى رقمنته".

"سيزداد الطلب عليها. بهذا المعنى تريد تركيا أن تكون قوة منتجة. أهم احتياجاتنا هو الماء. تستخدم الرقاقة كثيراً من الماء. تحتاج الرقاقة إلى الماء لاستخدامها ونحن مستعدون لذلك".

مصدر:TRT عربي
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