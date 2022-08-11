اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء واليوم الخميس 15 فلسطينياً من الضفة الغربية، بينهم طفلان شقيقان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشقيقين محمد (14 عاماً) ومحمود علاء الحج محمد (15 عاماً)، عقب اقتحام منزلهما في قرية المغير شمال شرق رام الله.

كما جرى اعتقال الأسيرين المحررين أنس الأشقر من بلدة صيدا، وجهاد محمد خريوش من مخيم طولكرم، ومحمود مجاهد من بلدة زيتا.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم محمد فواز المشايخ ومالك جمال محمد علان ومجدي مصطفى علي أبو عمر من منطقة الجداول في بيت جالا غرب بيت لحم، إضافة إلى اعتقال مجدي أبو عكر وحمزة عبد العزيز أبو سرور من مخيم عايدة شمالاً.

واعتقل عمار محمد جوابرة وراني محمد اهديب عقب اقتحام منزليهما في مخيم العروب شمال الخليل.

أما من طولكرم فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم المحرر جهاد محمد سليم خريوش (24 عاماً) من مخيم طولكرم والمحرر أنس طالب سعيد الأشقر (26 عاماً) من بلدة صيدا ومحمود مجاهد من بلدة زيتا.

ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم عبد عمران ناصر الدين من منطقة عيصى في المدينة وعمار محمد جوابرة وراني محمد اهديب من مخيم العروب شمال الخليل ومراد مأمون العواودة من بلدة دورا جنوب الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن فلسطينيين استهدفوا بالزجاجات الحارقة نقطة لجيش الاحتلال قرب مدخل بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم.

تمديد اعتقال السعدي

في سياق متصل مددت محكمة إسرائيلية الخميس اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي 6 أيام.

وقال مركز "إعلام الأسرى" (غير حكومي) في بيان مقتضب إن "محكمة عوفر العسكرية (غربي رام الله) مددت اعتقال السعدي لـ6 أيام".

وأعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مساء الأربعاء أن وفداً أممياً زار القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي في سجن "عوفر" الإسرائيلي.

وقال وينسلاند في تغريدة إن الفريق زار السعدي في سجن عوفر "لمتابعة التزامات الأمم المتحدة للحفاظ على الهدوء في غزة".

ولم يتطرق إلى وضع السعدي (61 عاماً) الصحي ولا ظروف اعتقاله في السجن.

وجدد وينسلاند التحذير من أن "وقف إطلاق النار في غزة هش للغاية"، ودعا "جميع الأطراف للحفاظ على الهدوء".

ومطلع أغسطس/آب الجاري قتل الجيش الإسرائيلي ناشطاً فلسطينياً واعتقل السعدي (61 عاماً) خلال عملية اقتحام واسعة لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ومساء الأحد بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة بوساطة مصرية بعد مواجهة عسكرية استمرت ثلاثة أيام.

والثلاثاء قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده لم تقدم أي تعهدات للإفراج عن السعدي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية رغم حديث تقارير إعلامية عربية وعبرية عن خطوات في هذا الاتجاه.