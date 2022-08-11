سياسة
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في إطار تطوير العلاقات.. الجزائر تسيّر رحلات إضافية إلى إسطنبول
أعلنت الجزائر تسيير سبع رحلات إضافية إلى إسطنبول فى إطار تطوير العلاقات الجزائرية-التركية، وأفاد بيان لوزارة النقل الجزائرية بأن رحلة يومية ستضاف إلى جدول الرحلات بين الجزائر العاصمة وإسطنبول، فيما تُستأنف رحلات أخرى من ثلاث مدن جزائرية إلى تركيا.
في إطار تطوير العلاقات.. الجزائر تسيّر رحلات إضافية إلى إسطنبول
الجزائر تسيّر رحلات إضافية إلى إسطنبول / AA
11 أغسطس 2022

أعلنت السلطات الجزائرية مساء الأربعاء تسيير 7 رحلات إضافية أسبوعياً من العاصمة إلى إسطنبول، واستئناف الملاحة من ثلاث مدن أخرى هي عنابة وقسنطينة (شرق) ووهران (غرب) نحو تركيا.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة النقل الجزائرية اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وأفاد البيان بأن الإجراء جاء تطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن تعزيز النقل الجوي من خلال برنامج تكميلي (إضافي) يدخل حيز التنفيذ بدءاً من 10 أغسطس/آب.

ووفق البيان أضيفت سبع رحلات بين الجزائر العاصمة وإسطنبول، ليرتفع العدد إلى 14 رحلة أسبوعياً.

وتقرر استئناف تسيير رحلات من ثلاث مدن جزائرية نحو تركيا هي عنابة قسنطينة (شرق) ووهران (غرب) بمعدل رحلتين أسبوعياً من كل مطار.

وقبل أسبوعين قال الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن سعي بلاده لتطوير العلاقات مع تركيا "طبيعي بحكم التاريخ العريق بين البلدين".

وأضاف: "لو نبتعد عن العاطفة ونستعمل المنطق.. نرى أن تركيا من أكبر المستثمرين في الجزائر".

ولفت بيان النقل الجزائرية إلى أنه سيجري تسيير 7 رحلات إضافية نحو تونس، ليرتفع العدد إلى 14 رحلة أسبوعياً، ورحلتين إلى الدوحة (4 أسبوعياً).

كما استؤنفت الرحلات نحو 4 مطارات إفريقية هي أبيدجان (كوت ديفوار) وواغادوغو (بوركينافاسو) ونيامي (النيجر) وباماكو (مالي) بمعدل رحلة أسبوعياً، وإضافة رحلة نحو داكار السنغالية (3 رحلات أسبوعياً).

مصدر:AA
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