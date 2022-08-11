قال مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لما يقرب من عقد من الزمان إن ترمب يشعر بأنه "محاصر"، لأنه من المحتمل أن يزود أحد المخبرين مكتب التحقيقات الفيدرالي ببعض المعلومات التي بإمكانها إدانته.

وقال كوهين في مقابلة لـقناة CNN: "لم يكن دونالد قلقاً جداً من قدوم مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مار إيه لاغو. ليس كذلك. ما كان قلقاً بشأنه هو أنه يعرف ما المعلومات الموجودة في الصناديق التي جرى أخذها، وهذا ما يقلقه بجانب اقتران ذلك بهوية الشخص الذي كان يقدم المعلومات".

واستطرد قائلًا إن ترمب "يشعر الآن بأنه محاصر. إنه يشعر بأنه وحده، وعليه أن يشعر بذلك. ثقوا تماماً، أياً كان الشخص الذي زود مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمعلومات، فسيكون على استعداد لتقديم المزيد".

وأضاف أن ترمب سيستمر في ذلك "إلى أن.. يداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي، فعادة ما تأتي بعدها لائحة اتهامات واحتجاز، ولا أحد يعرف ذلك أفضل مني".