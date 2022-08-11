سياسة
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أنقرة: أنشطة التنقيب شرق المتوسط تُستكمل في غضون شهرين
قال فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إن أنشطة التنقيب فى شرق المتوسط ستُستأنف فى غضون شهرين، مضيفاً أن تركيا عادت إلى التنقيب فى شرق المتوسط بعد توقف دام عامين وأن تركيا لا تواجه مشكلة فى مخزون الغاز الطبيعى.
أنقرة: أنشطة التنقيب شرق المتوسط تُستكمل في غضون شهرين
سفينة تنقيب من الجيل السابع اشترتها تركيا مؤخراً / Others
11 أغسطس 2022

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الخميس أن سفينة "عبد الحميد خان" ستستكمل أنشطة التنقيب شرق المتوسط في غضون 45-60 يوماً.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع محرري "الأناضول" بالعاصمة أنقرة.

وأضاف دونماز أن السفينة تنقب عن الغاز الطبيعي في بئر يوروكلر-1 الواقع على بعد 55 كم من سواحل غازي باشا.

وأشار إلى أن السفن التركية أجرت 8 أنشطة تنقيب شرق المتوسط حتى الآن، مؤكداً أن تلك الأنشطة أجريت في مناطق الصلاحية البحرية لتركيا.

ولفت إلى أن أنشطة التنقيب تزود تركيا بمعلومات جيولوجية مهمة وإن لم تسفر عن كشف عن موارد طبيعية.

وأضاف أن تركيا عادت إلى شرق المتوسط بعد عامين من التوقف عن التنقيب.

وحول استخدام الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود قال دونماز إن الوزارة تقوم بإنشاء قاعدة طاقة على عمق 2200 متر تحت سطح مياه البحر الأسود.

وأضاف أن الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود سيبدأ استخدامه في مارس/آذار 2023.

وتوقع عدم مواجهة تركيا مشكلة بمخزون الغاز الطبيعي.

مصدر:AA
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