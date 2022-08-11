أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، كانت تتلقى العلاج في مستشفى المقاصد بمدينة القدس، توُفّيَت الخميس متأثرة بإصابتها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان: "تعمل طواقمنا على نقل جثمان الشهيدة الطفلة ليان الشاعر (10 أعوام) بعد استشهادها متأثرة بجراحها التي أصيبت بها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة".

وأضافت الجمعية: "كانت طواقمنا نقلت الطفلة ليان (الشاعر) مع طفلين آخرين قبل يومين من حاجز إيرز إلى مستشفى المقاصد (في القدس) لتلقِّي العلاج".

بدورها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن إدارة مستشفى المقاصد، قولها إن الطفلة الشاعر وصلت إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي في حالة موت سريري، نتيجة تَعرُّضها لإصابة في الرأس، إذ اخترقت شظايا الصواريخ الإسرائيلية دماغها وتضررت أكثر المناطق حساسية فيه.

ومع وفاة الطفلة الشاعر، يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر ثلاثة أيام، إلى 48 شخصاً، و360 مصاباً.