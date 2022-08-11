سياسة
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"العال" الإسرائيلية تتوقع الموافقة على ممرّ سعودي-عماني خلال أيام
تتوقع شركة طيران "العال" الإسرائيلية السماح لها بالتحليق في سماء سلطنة عمان بعد السماح لها بالتحليق في الأجواء السعودية، ما يسمح لها بإنشاء ممر جوي يختصر رحلاتها من وإلى آسيا.
"العال" الإسرائيلية تتوقع الموافقة على ممرّ سعودي-عماني خلال أيام
"العال" الإسرائيلية تتوقع الموافقة على ممرّ سعودي-عماني خلال أيام / Reuters
11 أغسطس 2022

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة طيران العال الإسرائيلية الخميس، إن حصول الشركة على إذن بالتحليق فوق سلطنة عمان متوقَّع "في غضون أيام".

وقالت دينا بن تال للصحفيين بعد أن أصدرت شركة العال النتائج المالية للربع الثاني من العام، إن الشركة تلقّت بالفعل الموافقة على التحليق في أجواء المملكة العربية السعودية، لكنها تحتاج أيضاً إلى التحليق فوق سلطنة عمان لتقليص وقت رحلاتها إلى آسيا.

وقالت السعودية الشهر الماضي إنها ستفتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران. وقالت شركة العال ومنافستها الإسرائيلية الأصغر أركياع في وقت لاحق إنهما تَقدّمتا بطلب للحصول على إذن للطيران فوق كل من السعودية وسلطنة عمان.

وكان فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل محور تركيز خلال جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي بالبلدين اللذين لا تربطهما علاقات رسمية.

وقالت بن تال: "لا يقتصر الأمر على السعودية؛ نحن بحاجة إلى الموافقة على المسار بالكامل".

وقالت بن تال: "نخطّط لإعادة جدولة شبكتنا حول هذا الطريق الجديد (نحو آسيا)" الأقصر، مضيفة أن طيران العال تنظر أيضاً في مسارات جديدة بلا توقُّف إلى وجهات مثل أستراليا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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