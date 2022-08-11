قال مدير سد النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، الخميس، إنهم يخططون حالياً لبدء عملية الملء الثالثة للسد.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح توليد الكهرباء عبر التوربين الثاني للسد، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضاف هورو أن أعمال المصنع الكهروميكانيكي والمزارع وصلت 61%، بينما بلغت أعمال نقل الحديد إلى 73%.

وأوضح أن إجمالي عملية بناء السد وصلت 83.3%، مشيراً إلى أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف القادمين.

وخلال الاحتفال، شكر رئيس الوزراء آبي أحمد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على الإنجاز الناجح للمشروع حسب الخطة.

وهنأ أحمد جميع الإثيوبيين على مساهماتهم المستمرة في مشروع سد النهضة الكبير، مشيراً إلى أن النجاحات التي جرى تحقيقها حتى الآن "تثبت أن ازدهار إثيوبيا سيحقق حتماً"، وفق الوكالة.

يشار إلى أن التوربين الثاني سيولد طاقة كهربائية بحجم 270 ميغاوات، حسب الوكالة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء افتتح رسمياً توليد 375 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية من التوربين الأول للسد في 20 فبراير/شباط 2022.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أن أديس أبابا أخطرت القاهرة ببدء الملء الثالث للسد، فيما أرسلت الأخيرة خطاب اعتراض ورفض لهذا الملء إلى مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن المفاوضات حول السد مجمدة منذ أكثر من عام، وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك.

وتؤكد أديس أبابا أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد "لا يستهدف الإضرار بأحد".