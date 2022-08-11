رفضت ألمانيا، الخميس، دعوة فنلندا وإستونيا الاتحاد الأوروبي إلى حظر التأشيرات السياحية على المواطنين الروس، مؤكدة أن العقوبات "يجب ألا تضر بالأبرياء".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي في برلين، إن الحرب الحالية هي "حرب بوتين"، مضيفاً أن عقوبات الاتحاد الأوروبي "يجب أن تستهدف الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين عن الحرب على أوكرانيا".

وقال: "تبنينا رد فعل ملموساً وعقوبات شديدة ضد العديد من المسؤولين الروس والجماعات القوية في روسيا، وسنواصل بالتأكيد اتخاذ المزيد من الخطوات".

وأضاف شولتس: "إذا وسّعنا هذه الإجراءات لتشمل الجميع، بمن فيهم الأبرياء تماماً، فسوف نقلل من فعالية هذه العقوبات".

وفي وقت سابق، دعت فنلندا وإستونيا دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن إصدار تأشيرات سياحية للمواطنين الروس، رداً على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس، على تويتر الثلاثاء الماضي، إن زيارة أوروبا "امتياز وليست حقاً إنسانياً"، مضيفاً أن "الوقت قد حان لإنهاء السياحة القادمة من روسيا".

كما أكد وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، أن حكومة بلاده تخطط لتشديد قواعد منح التأشيرات للمواطنين الروس.

جدير بالذكر أن هذه القضية ستثار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده نهاية أغسطس/آب الجاري.