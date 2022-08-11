سياسة
3 دقيقة قراءة
إيران تعدها "اتهامات سخيفة" وبلينكن يحذر: أي هجوم ضدنا سيكون له عواقب وخيمة
علق وزير الخارجية الأمريكي، على اتهام عضو بالحرس الثوري الإيراني بالتآمر لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، إن رسالة بلاده لإيران "واضحة"، وأي هجوم ضدها سيكون له "عواقب وخيمة".
إيران تعدها "اتهامات سخيفة" وبلينكن يحذر: أي هجوم ضدنا سيكون له عواقب وخيمة
بلينكن: رسالتنا واضحة لن نتسامح مع التهديدات بالعنف ضد الأمريكيين / AFP
11 أغسطس 2022

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن رسالة بلاده لإيران "واضحة"، وأي هجوم ضدها سيكون له "عواقب وخيمة".

جاء ذلك في معرض تعليقه على اتهام عضو بالحرس الثوري الإيراني بالتآمر لاغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر توتير، إن "رسالتنا واضحة: لن نتسامح مع التهديدات بالعنف ضد الأمريكيين، وهذا يشمل بالتأكيد المسؤولين الحكوميين السابقين.. أي هجوم سيكون له عواقب وخيمة".

والأربعاء، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت اتهامات لعضو بالحرس الثوري الإيراني يدعى "شهرام بورصافي" بالتآمر لاغتيال بولتون.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، أن "التحقيقات تشير إلى أن مؤامرة اغتيال بولتون كانت على الأغلب بهدف الانتقام لضربة جوية أمريكية قتلت جنرالاً ذا شعبية وقوة في البلاد".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريح صحفي: "نحتفظ بحقنا لاتخاذ إجراءات بموجب القانون الدولي تجاه الاتهامات الأمريكية السخيفة"، حسب وكالة "مهر" المحلية.

وأضاف أن "هذه المزاعم الأمريكية الخاصة بمخطط اغتيال بولتون، لا أساس لها من الصحة، وذات أهداف ودوافع سياسية".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن "هذه الاتهامات هي إحدى المحاولات الأمريكية للهروب من مسؤولية تحمّل جرائمها الإرهابية، مثل الاغتيال الجبان للجنرال الشهيد سليماني الدي اضلعت به الولايات المتحدة بشكل مباشر، أو مثل الجرائم الصهيونية الإرهابية، والجماعات الإرهابية مثل تنظيم "داعش"، الذي يحظى بدعم ومساندة أمريكية". وأشار كنعاني إلى أنه "في سرد روائي جديد، قام المسؤولون القضائيون الأمريكيون بطرح بعض الاتهامات دون تقديم أي أدلة أو وثائق ضرورية".

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حديثه قائلاً: "نحذر بشدة من أي إجراء ضد المواطنين الإيرانيين بذريعة هذه الاتهامات السخيفة، ونؤكد أننا نحتفظ بحق اتخاذ أي إجراء في إطار القانون الدولي للدفاع عن حقوق حكومتنا ومواطنينا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us