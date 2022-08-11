سياسة
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لأول مرة منذ الاتفاق.. السويد تقرر تسليم تركيا شخصاً متورطاً بأعمال احتيال
أعلنت السلطات السويدية تسليم شخص متورط بأعمال احتيال إلى السلطات التركية بموجب مذكرة حمراء. ويقيم الشخص المطلوب في السويد منذ عام 2011، وسبق له أن تقدم بطلب للحصول على إقامة لاجئ من السلطات السويدية.
لأول مرة منذ الاتفاق.. السويد تقرر تسليم تركيا شخصاً متورطاً بأعمال احتيال
سابقاً أصدرت السلطات التركية حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً بحق الشخص المطلوب / AA
11 أغسطس 2022

قررت السويد، الخميس، إعادة شخص متورط بأعمال احتيال وتسليمه إلى السلطات التركية التي كانت تلاحقه بموجب مذكرة حمراء.

وأوضح التلفزيون السويدي الرسمي "SVT"، أن الشخص الذي سيجري تسليمه إلى السلطات التركية يبلغ من العمر 35 عاماً.

وأفرد التلفزيون السويدي في خبره حيزاً لتصريحات وزيرة العدل والداخلية مورغان يوهانسون التي قالت إن هذا الإجراء روتيني.

يذكر أن الشخص المطلوب يقيم في السويد منذ عام 2011، وسبق له أن تقدم بطلب الحصول على إقامة لاجئ من السلطات السويدية.

وسابقاً أصدرت السلطات التركية بحق المطلوب حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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