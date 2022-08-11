سياسة
3 دقيقة قراءة
استطلاع رأي: شعبية الصين أعلى من الولايات المتحدة في عدد من الدول العربية
أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة “البارومتر العربي” البحثية المستقلة، تزايد شعبية الصين في 8 دول عربية مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لعدد من الأسباب يأتي في مقدمتها "الإرث المزعج" الذي خلفته واشنطن في المنطقة العربية.
استطلاع رأي: شعبية الصين أعلى من الولايات المتحدة في عدد من الدول العربية
  استطلاع رأي: الصين تحظى بشعبية مقارنةً بالولايات المتحدة في 8 دول عربية   / Others
11 أغسطس 2022

أجرت شبكة “البارومتر العربي” البحثية المستقلة، استطلاعاً للرأي بعنوان "المنافسة الأمريكية- الصينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حيث استطلعت من خلاله آراء المواطنين في 9 دول عربية حول شعبية كل من الصين والولايات المتحدة لدى سكانها.

واطلعت TRT عربي على نسخة من نتائج الاستطلاع الذي أجري في ليبيا والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وفلسطين وتونس والسودان.

ووفقاً للنتائج فإن الصين تتمتع بشعبية أكبر من الولايات المتحدة بين مواطني 8 دول عربية، في ظل مساعي بكين للعثور على دعم في منطقة تركت فيها واشنطن إرثاً مزعجاً.

ومن بين الدول التسع التي شملها الاستطلاع، كان المغرب هو البلد الوحيد الذي تتمتع فيه الولايات المتحدة الأمريكية بشعبية أكبر قياساً إلى الصين. وفي الدول الأخرى، كانت الصين أعلى شعبية بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية.

إلا أنه من الناحية الاقتصادية، فلم يبدِ مواطنو تلك الدول رغبة في علاقات اقتصادية أقوى مع الصين، حيث يعود السبب في ذلك جزئياً إلى حقيقة أن سمعة الشركات الصينية أضعف من نظيراتها الغربية، وفق الشبكة.

وفيما يخص القضايا السياسية، تعاني الصين والولايات المتحدة الأمريكية على السواء من نفس القدر من القضايا التي يُحتمل أن تحد من دعم المواطنين للقوتين على السواء. إذ إنه بالنسبة للصين، فإن معاملتها للأقليات المسلمة، لا سيما الإيغور، تضر بشعبيتها في المنطقة.

بالمقابل، فإن استمرار الدعم الأمريكي للمواطنين بما يشمل مجهودات التطبيع عبر المنطقة في الآونة الأخيرة تعد مسألة مرفوضة بصورة عامة عبر المنطقة، وهو الأمر الذي يرجح أن يضر بجهود واشنطن لكسب قلوب وعقول المواطنين العاديين بالمنطقة.

وشملت النتائج أكثر من 23 ألف مقابلة عبر المنطقة، وهي بهامش خطأ نقطتين مئويتين في كل دولة، حيث يجنح المواطنون إلى تفضيل الصين، إلى حد ما، مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، في 8 دول.

أما في فلسطين فتفضل أقلية من المواطنين الصين ونسبتهم 34%، بينما تختلف الآراء نحو البلدين حسب الفئة العمرية.

وأشار الاستطلاع إلى أنه بالرغم من انفتاح الصين المتزايد على العالم عبر مبادرة الحزام والطريق وانسحاب الولايات المتحدة من المنطقة للتركيز أكثر على آسيا، فإن التوجهات الأعرض تؤشر إلى تراجع مرجح في آراء المواطنين في الدول المستطلعة آراؤهم فيها تجاه الصين خلال العقد المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us