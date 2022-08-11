قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، إن بلاده عازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها هي وأشقاءها في جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد أقار أن بعض السياسيين، لا سيما في اليونان، يزيدون من أفعالهم وخطاباتهم الاستفزازية بما يتماشى مع طموحاتهم الشخصية، رغم دعوة تركيا إلى الحوار.

وشدد، في تصريحات صحفية، على ضرورة أن يعلم الجميع أن تركيا حليف قوي وموثوق ومؤثر.

وأضاف: "نتمنى أن يكون إيجة والمتوسط ​​بحري صداقة من أجل السلام والاستقرار".

وتابع: "عازمون ومصممون على حماية حقوق ومصالح تركيا وأشقائنا في قبرص، ولله الحمد قادرون على فعل ذلك".

وأشار إلى ضرورة أن تتعظ اليونان بالتاريخ وأن لا تخوض مغامرات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى الخسران.

وبخصوص العملية العسكرية التركية المحتملة ضد الإرهاب في سوريا، قال أقار إن الإرهابيين لا مكان لهم في المنطقة أبداً، وإن بلاده لا يمكنها أن تبقى متفرجة وساكتة في هذا الصدد.

ولفت إلى ضرورة امتثال الولايات المتحدة وروسيا للاتفاقيات المبرمة مع تركيا بشأن إخراج إرهابيي تنظيم "PKK" الإرهابي من الأراضي السورية.

وكشف عن أن هناك زيادة في هجمات الإرهابيين خلال الفترة الأخيرة، بخاصة من منطقتي تل أبيض ومنبج شمالي سوريا.

وأوضح أقار أن تركيا ستواصل الرد دون تردد على هذه الهجمات من تلك المناطق التي تحولت إلى وكر للإرهاب.