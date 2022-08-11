كشف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الخميس، عن تدهور الوضع في محيط محطة زابوريجيا النووية شرقي أوكرانيا.

وقال في تصريحات صحفية، إن أي عمل عسكري في محيط زابوريجيا "يعرض العالم لخطر نووي"، مطالباً بتوقف تلك الممارسات، وفق موقع "يورونيوز" الأوروبي.

ولفت جروسي إلى أن الوضع "بات دقيقاً" في محيط المحطة النووية الأوكرانية.

وطالب جروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة والمنعقدة حالياً بطلب من روسيا لمناقشة الوضع في المحطة، روسيا وأوكرانيا بالسماح لفريقها بزيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أقرب وقت.

وأبلغ المسؤول الدولي أعضاء مجلس الأمن أن "الأنشطة العسكرية قرب محطة زابوريجيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة".

واستدرك: "التقييم الأولي الذي أجراه خبراء الوكالة يشير إلى عدم وجود تهديد فوري للسلامة النووية من القصف أو الأعمال العسكرية الأخرى حول المحطة، لكن هذا يمكن أن يتغير في أي لحظة".

وأردف غروسي: "وجودنا في موقع المحطة سيكون بمثابة عامل استقرار، لقد كنا مستعدين للذهاب إلى هناك منذ يونيو (حزيران) الماضي، ولكن نظراً لعوامل سياسية واعتبارات أخرى (لم يوضحها) لم يكن ذلك ممكناً، ولا يمكن السماح لمثل هذه العوامل بتأخيرنا أكثر من ذلك".

وتابع: "أطلب من طرفي هذا النزاع المسلح (روسيا وأوكرانيا) التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح بقيامنا بمهمة إلى موقع المحطة في أقرب وقت.. إن عنصر الزمن أمر جوهري".

"قلق عميق"

وفي وقت سابق اليوم، دعت الولايات المتحدة روسيا إلى وقف كل عملياتها العسكرية داخل المحطات النووية الأوكرانية ومحيطها، مؤكدة تأييدها إقامة منطقة منزوعة السلاح حول زابوريجيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "القتال قرب محطة نووية أمر خطر وغير مسؤول".

بدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، من وقوع "كارثة" حال استمرار العمليات العسكرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية، شرقي أوكرانيا.

وأعرب غوتيريش عن "القلق العميق بشأن تطور الوضع في محطة زابوريجيا النووية" وحولها.

وفي 4 مارس/آذار الماضي، فرضت روسيا سيطرتها على زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا جنوب شرق أوكرانيا، ويشهد محيطها هجمات جوية تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

وتوفر المحطة التي تضم 6 مفاعلات نووية نحو 20% من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميغاوات/ساعة.

ولدى أوكرانيا 15 مفاعلاً نووياً نشطاً في 4 محطات بالبلاد، توفر منها حوالي نصف احتياجاتها من الكهرباء.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.