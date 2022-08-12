قالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إن مسؤولين من روسيا تدرّبوا في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية في إطار اتفاق يتعلق بنقل طائرات مُسيّرة بين البلدين.

وقال مسؤولون أمريكيون الشهر الماضي إن واشنطن تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المُسيّرة، ومنها طائرات يمكن تسليحها، وأن مسؤولين روساً زاروا إيران لمشاهدة طائرات بلا طيار هجومية.

وأثار هذا الادعاء مخاوف من أن إيران التي تزوّد حلفاءها في الشرق الأوسط بطائرات مُسيّرة تدعم روسيا الآن في حربها بأوكرانيا.

ونفى وزير الخارجية الإيراني الزعم في ذاك الوقت، بل واتصل هاتفياً بنظيره الأوكراني ليؤكد له عدم حدوث ذلك.

وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في أثناء إفادة عبر الهاتف الخميس إن المسؤولين الروس أجروا تدريبات في إيران "خلال الأسابيع العديدة الماضية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستطبق بقوة" عقوباتها على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية. وأوضح باتيل أن عمليات نقل الطائرات المُسيّرة بين البلدين "يُحتمل أن تخضع للعقوبات بموجب عدد من السلطات".

وأردف قائلاً: "لا نزال قلقين للغاية بشأن استخدام إيران للطائرات المُسيّرة وانتشارها. لقد استُخدمت في مهاجمة القوات الأمريكية وشركائنا في المنطقة وكيانات الشحن الدولية".