سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن تتهم روسيا بتدريب مسؤولين لها بإيران في إطار صفقة مسيرات وطهران تنفي
نفت طهران مزاعم  أمريكية قالت إن مسؤولين من روسيا تدرّبوا في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية في إطار اتفاق يتعلق بنقل طائرات مُسيّرة بين البلدين، وهو ما أثار مخاوف من أن إيران تدعم روسيا الآن في حربها بأوكرانيا.
واشنطن تتهم روسيا بتدريب مسؤولين لها بإيران في إطار صفقة مسيرات وطهران تنفي
وزير الخارجية الإيراني ينفي مزاعم قالت إن مسؤولين روساً تدرّبوا في إيران في إطار اتفاق يتعلق بنقل طائرات مُسيّرة / Reuters
12 أغسطس 2022

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إن مسؤولين من روسيا تدرّبوا في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية في إطار اتفاق يتعلق بنقل طائرات مُسيّرة بين البلدين.

وقال مسؤولون أمريكيون الشهر الماضي إن واشنطن تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المُسيّرة، ومنها طائرات يمكن تسليحها، وأن مسؤولين روساً زاروا إيران لمشاهدة طائرات بلا طيار هجومية.

وأثار هذا الادعاء مخاوف من أن إيران التي تزوّد حلفاءها في الشرق الأوسط بطائرات مُسيّرة تدعم روسيا الآن في حربها بأوكرانيا.

ونفى وزير الخارجية الإيراني الزعم في ذاك الوقت، بل واتصل هاتفياً بنظيره الأوكراني ليؤكد له عدم حدوث ذلك.

وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في أثناء إفادة عبر الهاتف الخميس إن المسؤولين الروس أجروا تدريبات في إيران "خلال الأسابيع العديدة الماضية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستطبق بقوة" عقوباتها على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية. وأوضح باتيل أن عمليات نقل الطائرات المُسيّرة بين البلدين "يُحتمل أن تخضع للعقوبات بموجب عدد من السلطات".

وأردف قائلاً: "لا نزال قلقين للغاية بشأن استخدام إيران للطائرات المُسيّرة وانتشارها. لقد استُخدمت في مهاجمة القوات الأمريكية وشركائنا في المنطقة وكيانات الشحن الدولية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us