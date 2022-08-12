سياسة
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بريطانيا: انفجارات القرم ستؤثر على قدرات روسيا العسكرية بالبحر الأسود
قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الانفجارات التي حدثت في شبه جزيرة القرم أسفرت عن تدمير ثماني مقاتلات ستؤثر حتماً على قدرة روسيا العسكرية في البحر الأسود، رغم أن موسكو قللت من أهمية الحادث.
بريطانيا: انفجارات القرم ستؤثر على قدرات روسيا العسكرية بالبحر الأسود
بريطانيا: انفجارات القرم ستؤثر على قدرات روسيا العسكرية في البحر الأسود / Others
12 أغسطس 2022

قالت بريطانيا الجمعة إن الانفجارات التي وقعت هذا الأسبوع في مطار ساكي العسكري الذي تديره روسيا في غرب شبه جزيرة القرم أدت إلى خسارتها ثماني مقاتلات، مما أسفر عن تدهور في قدرات الأسطول الجوي التابع للبحرية في البحر الأسود.

ومع أن الطائرات التي دُمرت ليست سوى جزء ضئيل من أسطول الطيران الإجمالي فقد قالت بريطانيا إن قدرة روسيا العسكرية بالبحر الأسود ستتأثر، إذ إن مطار ساكي قاعدة تشغيلية رئيسية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية دورية على تويتر أن المطار لا يزال يعمل على الأرجح، لكن المنطقة المخصصة لتوقف الطائرات وانتشارها بجواره تعرضت لأضرار جسيمة.

وأضافت الوزارة أن الانفجارات التي قالت روسيا إنها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة، ستدفع جيشها إلى مراجعة التهديدات الممكنة في المنطقة.

وكانت قد وقعت سلسلة انفجارات الثلاثاء في قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم. وقال شهود عيان إنهم سمعوا دويَّ ما لا يقل عن 12 انفجاراً، وشاهدوا دخاناً يتصاعد من جهة القاعدة الجوية العسكرية الروسية في نوفوفيدوريفكا غربي شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الحادثة نجمت عن انفجار ذخيرة عن طريق الخطأ كانت مخزنة في المطار، ولكن معدات الطيران في المطار لم تتضرر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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