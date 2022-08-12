تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد يوسف محمود رباني القيادي من أصل إيراني في تنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول بأن رباني متورط بإعطاء أوامر بتنفيذ هجمات على القوات التركية، عندما كان "مسؤول منطقة حفتانين" شمالي العراق.

ولفتت إلى توصل الاستخبارات التركية إلى معلومات تفيد بأن رباني الملقب "رزان جاويد" موجود في سوريا .

وأشارت إلى أنه جرى تحييد الإرهابي رباني "المسؤول العام" عن منطقتَي عامودا والدرباسية في صفوف التنظيم، عبر عملية في 6 أغسطس/آب الجاري.

ولفتت إلى تحييد إرهابي آخر كان برفقة رباني، ويدعى مظلوم أسد، والملقب بـ"روهاز عامودا"، وهو مسؤول التحصينات في عامودا والدرباسية.

ونوهت المصادر بأن الفريق المشارك في العملية عاد سالماً إلى تركيا.