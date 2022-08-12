سياسة
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في عملية خاصة.. الاستخبارات التركية تحيّد قيادياً في PKK الإرهابي بسوريا
نجحت أجهزة الاستخبارات التركية بتحييد قيادي بتنظيم PKK الإرهابي بسوريا كان قد أعطى سابقاً أوامر بتنفيذ هجمات على القوات التركية.
في عملية خاصة.. الاستخبارات التركية تحيّد قيادياً في PKK الإرهابي بسوريا
في عملية خاصة.. الاستخبارات التركية تحيّد قيادياً في PKK بسوريا / AA
12 أغسطس 2022

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد يوسف محمود رباني القيادي من أصل إيراني في تنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول بأن رباني متورط بإعطاء أوامر بتنفيذ هجمات على القوات التركية، عندما كان "مسؤول منطقة حفتانين" شمالي العراق.

ولفتت إلى توصل الاستخبارات التركية إلى معلومات تفيد بأن رباني الملقب "رزان جاويد" موجود في سوريا .

وأشارت إلى أنه جرى تحييد الإرهابي رباني "المسؤول العام" عن منطقتَي عامودا والدرباسية في صفوف التنظيم، عبر عملية في 6 أغسطس/آب الجاري.

ولفتت إلى تحييد إرهابي آخر كان برفقة رباني، ويدعى مظلوم أسد، والملقب بـ"روهاز عامودا"، وهو مسؤول التحصينات في عامودا والدرباسية.

ونوهت المصادر بأن الفريق المشارك في العملية عاد سالماً إلى تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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