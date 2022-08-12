دعا المستشار الألماني أولاف شولتز لإنشاء خط غاز بين البرتغال وأوروبا الوسطى، في ظلّ أزمة الطاقة إثر تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي في برلين الخميس: "أبديتُ اهتماماً كبيراً بخط الأنابيب الذي نفتقر إليه اليوم بشكل كبير للأسف، وهو خط الأنابيب الذي كان ينبغي أن نبنيه بين البرتغال وإسبانيا مروراً بفرنسا إلى أوروبا الوسطى".

وأضاف أن خط أنابيب الغاز هذا "يساهم إلى حدٍ كبير بتخفيف" حدّة الوضع الذي تُعانيه الإمدادات، حسب ما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرّها فرنسا).

وتابع المستشار الألماني: "اقترحتُ أن ننكبّ على مشروع كهذا، مع نظيريَّ الإسباني والبرتغالي، وكذلك خلال محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين".

ولم يقدّم شولتز مزيداً من التفاصيل حول خط الأنابيب هذا.

وأُطلِق مشروع خط أنابيب غاز معروف باسم ميدكات "MidCat" عام 2013 بين كتالونيا الإسبانية وجنوب شرقي فرنسا، وجرى التخلّي عنه في 2019 لعدم وجود اتفاق على تمويله وغياب الدعم الفعلي له من جانب فرنسا غير المقتنعة بجدواه.

لكنّ ناديا كالفينيو وزيرة الاقتصاد الإسبانية أعلنت في مارس/آذار الماضي، أي بعد نحو شهر من بدء الحرب الروسية، تأييدها إحياء هذا المشروع.