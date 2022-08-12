سياسة
2 دقيقة قراءة
في ظل أزمة الطاقة.. ألمانيا تدعو لإنشاء خط غاز يربط البرتغال بأوروبا الوسطى
إثر تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وفي ظل أزمة طاقة تواجهها أوروبا دعا المستشار الألماني أولاف شولتز لإنشاء خط غاز بين البرتغال وأوروبا الوسطى لتخفيف حدّة الوضع الذي تُعانيه الإمدادات.
في ظل أزمة الطاقة.. ألمانيا تدعو لإنشاء خط غاز يربط البرتغال بأوروبا الوسطى
شولتز: خط أنابيب الغاز هذا يساهم إلى حدٍّ كبير بتخفيف حدّة الوضع الذي تُعانيه الإمدادات / AFP
12 أغسطس 2022

دعا المستشار الألماني أولاف شولتز لإنشاء خط غاز بين البرتغال وأوروبا الوسطى، في ظلّ أزمة الطاقة إثر تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي في برلين الخميس: "أبديتُ اهتماماً كبيراً بخط الأنابيب الذي نفتقر إليه اليوم بشكل كبير للأسف، وهو خط الأنابيب الذي كان ينبغي أن نبنيه بين البرتغال وإسبانيا مروراً بفرنسا إلى أوروبا الوسطى".

وأضاف أن خط أنابيب الغاز هذا "يساهم إلى حدٍ كبير بتخفيف" حدّة الوضع الذي تُعانيه الإمدادات، حسب ما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرّها فرنسا).

وتابع المستشار الألماني: "اقترحتُ أن ننكبّ على مشروع كهذا، مع نظيريَّ الإسباني والبرتغالي، وكذلك خلال محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين".

ولم يقدّم شولتز مزيداً من التفاصيل حول خط الأنابيب هذا.

وأُطلِق مشروع خط أنابيب غاز معروف باسم ميدكات "MidCat" عام 2013 بين كتالونيا الإسبانية وجنوب شرقي فرنسا، وجرى التخلّي عنه في 2019 لعدم وجود اتفاق على تمويله وغياب الدعم الفعلي له من جانب فرنسا غير المقتنعة بجدواه.

لكنّ ناديا كالفينيو وزيرة الاقتصاد الإسبانية أعلنت في مارس/آذار الماضي، أي بعد نحو شهر من بدء الحرب الروسية، تأييدها إحياء هذا المشروع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us