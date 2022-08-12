سياسة
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الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران مواني أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتَي "سارموفسكي" و"ستار لورا" المحملتين بالذرة قد غادرتا المواني الأوكرانية، عملاً باتفاقية الحبوب.
الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران مواني أوكرانيا
الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا / AA
12 أغسطس 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة أن سفينتين جديدتين محملتين بالحبوب غادرتا مواني أوكرانيا تنفيذاً لاتفاق إسطنبول.

وذكرت الوزارة في بيان أن السفينة "سارموفسكي" الحاملة لعلم بليز غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني محملة بـ3 آلاف و50 طناً من القمح متجهة إلى ميناء ولاية تكيرداغ التركية (شمال غرب).

وأضاف البيان أن السفينة "ستار لورا" الحاملة لعلم جزر مارشال، غادرت ميناء يوزني الأوكراني محملة بـ60 ألف طن من الذرة متجهة إلى إيران.

وغادرت حتى الآن 14 سفينة أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين، من موانيها المطلة على البحر الأسود، وذلك بعد توقفها لمدة خمسة أشهر بسبب الحرب.

وتبقى لأوكرانيا نحو 20 مليون طن من الحبوب من محصول العام الماضي، في حين يُقدَّر محصول القمح هذا العام أيضاً بنحو 20 مليون طن.

ولم تُرسَل حتى الآن شحنات إلى البلدان الأكثر عرضة لخطر أزمة غذاء عالمية، لكن أوكرانيا قالت أمس الخميس إن سفينة من المقرر أن تصل إلى ميناء وتنقل حبوباً إلى إثيوبيا.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

ويعاني كثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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