سياسة
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كاتب روسي: أردوغان وحده من يستطيع إنقاذ أوروبا من كارثة تشيرنوبيل جديدة
قال الكاتب الروسي ميخائيل روستوفسكي إن الرئيس أردوغان هو السياسي الوحيد الذي يستطيع لعب دور الوسيط الفاعل في الأزمة الروسية-الأوكرانية.
كاتب روسي: أردوغان وحده من يستطيع إنقاذ أوروبا من كارثة تشيرنوبيل جديدة
روستوفسكي: أردوغان هو السياسي الوحيد الذي يستطيع لعب دور الوسيط الفاعل في الأزمة الروسية-الأوكرانية / AA
12 أغسطس 2022

قال كاتب روسي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو السياسي الوحيد الذي يستطيع لعب دور الوسيط الفاعل في الأزمة الروسية-الأوكرانية، ولديه القدرة على الوصول إلى الجميع ونيل ثقتهم.

جاء ذلك في مقال للكاتب ميخائيل روستوفسكي نشره بـصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، تحت عنوان: "أردوغان مطلوب بسرعة: الرئيس التركي وحده يستطيع إنقاذ أوروبا من كارثة تشيرنوبيل جديدة"، حول المخاطر الهائلة المترتبة على قصف الأوكرانيين لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

وقال الكاتب الروسي: "في سياق صراع عام 2022 الأوكراني أثبت سياسي أجنبي واحد فقط أنه وسيط عنيد وفاعل وقادر على الوصول إلى الجميع وعدم التخلي عن عملية التفاوض في منتصف الطريق. إنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأشار إلى أن أردوغان "محط ثقة إلى أقصى حد ممكن في موسكو، وبالدرجة نفسها محط ثقة في كييف وفي العواصم الغربية. هل حان الوقت لإدخاله في اللعبة؟".

وأضاف روستوفسكي أن تركيا قادرة على حل أزمة محطة زابوريجيا النووية كما فعلت بأزمة الحبوب الأوكرانية، إذ كانت وسيطاً فاعلاً في الاتفاق.

وأردف: "بسبب الوضع حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية تجد أوروبا نفسها تحت خطر وقوع كارثة نووية جديدة على نطاق تشيرنوبيل، أو حتى أسوأ منها، وهذه ليست مبالغة صحفية. هذه معلومات رسمية تأتي من عدة مصادر مستقلة دفعة واحدة".

وأكد روستوفسكي في مقاله أن "ما يحدث الآن حول محطة زابوريجيا النووية لا يقل أهمية، على الأقل عن مشكلة ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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