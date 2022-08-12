أكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل جهودها الحثيثة لإيجاد حل دائم للنزاع في سوريا بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري.

جاء ذلك في رد مكتوب صادر عن المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش الجمعة على سؤال حول الأخبار المتداولة في وسائل إعلام بخصوص مقاربة تركيا تجاه النزاع في سوريا.

ونوّه بيلغيتش بأن "تركيا ومنذ بداية النزاع بسوريا هي أكثر دولة بذلت جهوداً لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".

وذكر أن تركيا لعبت دوراً ريادياً في الحفاظ على وقف إطلاق النار في الميدان وتأسيس "اللجنة الدستورية" عبر مساري أستانا وجنيف.

وأشار بيلغيتش إلى تقديم أنقرة الدعم الكامل للمعارضة السورية وهيئة التفاوض.

ولفت إلى أن المسار السياسي لا يشهد تقدماً حالياً بسبب مماطلة النظام وأن هذا ما أشار إليه وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في تصريحاته الخميس.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية أن تركيا التي توفر الحماية المؤقتة لملايين السوريين وتواصل إسهامها الفاعل في تهيئة الأجواء المناسبة من أجل العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وفي الجهود الرامية إلى إيجاد حل للنزاع وفق خارطة الطريق المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف أن "تركيا ستواصل تقديم مساهمة قوية في الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، عبر التعاون مع الشركاء كافة في المجتمع الدولي".

وختم قائلاً: "تضامننا مع الشعب السوري سيتواصل".​​​​​​​