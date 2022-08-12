سياسة
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السعودية: مطلوب أمنياً يفجر نفسه ويصيب 4 أشخاص بجدة
قالت السلطات السعودية إن المطلوب الأمني عبد الله البكري فجّر نفسه الأربعاء الماضي عند محاولة رجال الأمن إلقاء القبض عليه في مدينة جدة، مما أدى إلى مقتله وإصابة 3 رجال أمن ومقيم.
السعودية: مطلوب أمنياً يفجر نفسه ويصيب 4 أشخاص بجدة
السلطات السعودية تعلن تفجير مطلوب أمنياً نفسه قُبيل القبض عليه / AFP
12 أغسطس 2022

أعلنت السلطات السعودية الجمعة أن أحد المطلوبين أمنياً فجر نفسه الأربعاء عند محاولة اعتقاله في مدينة جدة غربي المملكة، مما أسفر عن مقتله وإصابة 4 آخرين بينهم 3 من رجال الأمن.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية قالت رئاسة أمن الدولة إنه "جرى تعقب أحد المطلوبين أمنياً (عبد الله البكري) مساء الأربعاء، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف".

وأضافت أنه "نتج عن ذلك مقتل المطلوب الأمني وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر بمحافظة جدة".

وأشارت رئاسة أمن الدولة إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بلا مزيد من التفاصيل عن حالتهم الصحية.

وشددت على "مواصلة التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها".

وشهدت السعودية خلال السنوات الماضية عدة هجمات إرهابية تبنى بعضها تنظيم داعش الإرهابي، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن ومدنيين بمناطق متفرقة من المملكة.

وكان من أبرز هذه الهجمات تفجير انتحاري وقع في منطقة المسجد الحرام بمكة المكرمة في يونيو/حزيران عام 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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