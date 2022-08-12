أعلنت السلطات السعودية الجمعة أن أحد المطلوبين أمنياً فجر نفسه الأربعاء عند محاولة اعتقاله في مدينة جدة غربي المملكة، مما أسفر عن مقتله وإصابة 4 آخرين بينهم 3 من رجال الأمن.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية قالت رئاسة أمن الدولة إنه "جرى تعقب أحد المطلوبين أمنياً (عبد الله البكري) مساء الأربعاء، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف".

وأضافت أنه "نتج عن ذلك مقتل المطلوب الأمني وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر بمحافظة جدة".

وأشارت رئاسة أمن الدولة إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بلا مزيد من التفاصيل عن حالتهم الصحية.

وشددت على "مواصلة التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها".

وشهدت السعودية خلال السنوات الماضية عدة هجمات إرهابية تبنى بعضها تنظيم داعش الإرهابي، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن ومدنيين بمناطق متفرقة من المملكة.

وكان من أبرز هذه الهجمات تفجير انتحاري وقع في منطقة المسجد الحرام بمكة المكرمة في يونيو/حزيران عام 2017.