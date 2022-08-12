وقعت تركيا وباكستان الجمعة اتفاقية "تجارة السلع" بهدف رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنوياً.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بحضور رئيس الوزراء شهباز شريف ومسؤولين آخرين كبار.

ووقع على الاتفاقية من الجانب التركي وزير التجارة محمد موش ونظيره الباكستاني سيد نافيد قمر.

والشهر الماضي وافق مجلس الوزراء الباكستاني على اتفاق التجارة الذي جرى التوصل إليه خلال زيارة شريف لأنقرة في يونيو/حزيران الماضي.

وبموجب الاتفاق ستقدم تركيا امتيازات لباكستان بشأن 261 خطاً جمركياً، بما في ذلك الإعفاء الضريبي الفوري على 123 سلعة.

وستقدم إسلام أباد بالمقابل لأنقرة امتيازات على 130 خطاً جمركياً.

وقال رئيس الوزراء شريف في كلمة خلال مراسم التوقيع إن الاتفاق يمثل "علامة فارقة في العلاقات التاريخية والأخوية" بين إسلام أباد وأنقرة.

وأضاف: "اليوم وقعنا اتفاقية تجارة السلع التي ستفتح العديد من الفرص بين البلدين الشقيقين الكبيرين".

وتابع: "إمكاناتنا تفوق خيال أي شخص والتزامنا رائع. لذلك فإن توقيع هذه الاتفاقية سيؤدي إلى تحقيق إنجازات كبيرة من حيث تعزيز التجارة والاستثمار بين بلدينا".

وكان شريف وصف خلال زيارته لأنقرة حجم تجارة باكستان مع تركيا بأنها "غير كافية"، في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجانبين حددا هدفاً لرفع التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة.