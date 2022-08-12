سياسة
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بعد انسحاب فرنسا.. ألمانيا تعلّق عملياتها العسكرية في مالي
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية تعليق عملياتها العسكرية في مالي على خلفية رفض الحكومة المالية السماح لطائراتها بالتحليق. ويعتقد مسؤولون أن هذه الخطوة نتيجة للتقارب المالي الروسي الأخير.
بعد انسحاب فرنسا.. ألمانيا تعلّق عملياتها العسكرية في مالي
بعد انسحاب القوات الفرنسية.. ألمانيا تعلّق عملياتها العسكرية في مالي / DPA
12 أغسطس 2022

علّقت ألمانيا "حتى إشعار آخر" الجزء الأكبر من عملياتها العسكرية في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة، بعد رفض السلطات المالية مجدّداً السماح لطائراتها بالتحليق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية.

وقال الناطق باسم الوزارة إن "الحكومة المالية رفضت مجدّداً السماح لطائرة بالتحليق اليوم" كان من المفترض أن تتيح تناوب عناصر الطاقم.

وتابع: "من ثم قررنا تعليق عملياتنا الاستطلاعية وطلعات المروحيات حتى إشعار آخر... لأنه لم يعد من الممكن دعم البعثة الأممية على الصعيد التشغيلي".

وأشار المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي أنه في غياب الطاقم الجديد الذي كان من المفترض أن يحلّ بجزء منه محلّ القوات الفرنسية التي هي بصدد الانسحاب، "لم يعد الأمن مضموناً… ولم تعد القوّات الباقية قادرة على تنفيذ مهامهما الاعتيادية".

ولم يسمح للطائرات الألمانية بالتحليق رغم تأكيد وزير الدفاع المالي ساديو كامارا لنظيرته الألمانية كريستين لامبريشت عكس ذلك، في مكالمة هاتفية الخميس.

وقالت الوزيرة الألمانية عبر حسابها على "تويتر" إن "أفعال كامارا مخالفة لأقواله".

ويأتي القرار الألماني في وقت تُتَّهم فيه مالي التي دفعت حليفها الفرنسي التقليدي إلى الانسحاب بتكثيف تعاونها مع موسكو. ويشهد البلد تجدّداً لأعمال العنف التي تشنّها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".

ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية مسلحة في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين إضافة إلى تشريد الآلاف.

وجعل العسكريون الذين استولوا على السلطة بعد انقلاب أغسطس/آب 2020 عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية على عجز الحكومة المدنية عن وقف دوامة العنف الدامية، استعادة الأمن من أولوياتهم.

وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني أدار المجلس العسكري ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين، واعتمد بدلاً من ذلك على روسيا لمواجهة التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة في مالي وكذلك بوركينا فاسو والنيجر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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