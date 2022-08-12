أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أنه يدرس إمكانية شراء الليرة التركية لاستثمارها في احتياطات صندوق الرفاه الوطني.

وأفاد البنك المركزي الروسي في تقرير أن عمليات الشراء والبيع على عائدات النفط والغاز الإضافية بالدولار الأمريكي واليورو أصبحت مستحيلة جراء العقوبات المفروضة على البلاد.

وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية الروسية تعمل على إجراء معاملات مختلفة بعملات بعض الدول الصديقة لروسيا.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تطبيق أسلوب تشغيل بخصوص إدارة قاعدة الميزانية حول عملات دول صديقة (الليرة التركية واليوان والروبية وغيرها) بهدف تجديد صندوق الرفاه الوطني وإدارة نفقاته.

وارتفعت الاحتياطيات في صندوق الرفاه الوطني الذي يشكل جزءاً من الاحتياطيات الدولية للبلاد، بواقع 1.4 تريليون روبل في يوليو/تموز الماضي إلى 12.1 تريليون روبل (حوالي 201 مليار دولار).

وأواخر يوليو/تموز مدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، بدعوى زعزعتها استقرار أوكرانيا.