أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً، الجمعة، انتقال عدد من مناطق المملكة إلى حالة الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار.

وضرب الجفاف أجزاء من جنوب ووسط وشرق المملكة بعد فترة طويلة من الطقس الحار والجاف، حسب ما أعلنت المجموعة الوطنية للجفاف التابعة لوكالة البيئة البريطانية.

وستفرض الحكومة البريطانية، إثر الإعلان عن حالة الجفاف، قيوداً على الاستخدام التجاري للمياه في المناطق المتضررة.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن وكالة البيئة قولها إنه "لا توجد إشارات قوية على تحسن كبير في ظروف الجفاف الحالية".

وجاء هذا الإعلان بعد أن شهدت المملكة المتحدة موجة حرارة جديدة هذا الشهر، بعد موجة أولى شديدة سجلتها في يوليو/تموز الماضي، حينما تخطت الحرارة فيها حاجز الـ40 مئوية لأول مرة في تاريخها.

والثلاثاء، أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحذيراً صحياً يستمر حتى الأحد من ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء بريطانيا.

وتواجه أجزاء أخرى من بريطانيا أيضاً حظراً على خراطيم المياه وسط ظروف جافة جداً، حيث تحذر فرق الإطفاء من حرائق الغابات.

وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، جفت أنهار وجرى إرسال خزانات من المياه إلى عدد من القرى الصغيرة بعد أن جفت خزانات المياه الخاصة بها.

كما أدى الطقس الجاف إلى زيادة في عدد حرائق الغابات التي أدت إلى إجهاد خدمات الإطفاء وعرّضت المواطنين للخطر.