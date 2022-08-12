أفادت وسائل إعلام إثيوبية رسمية، أن أديس أبابا أكملت بنجاح الملء الثالث لسد النهضة، اليوم الجمعة.

وقالت وكالة أنباء والتا (حكومية)، إن إثيوبيا أكملت بنجاح الملء الثالث لسد النهضة، اليوم.

وقالت إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد افتتح الوحدة التاسعة من السد، أمس، وهذا سيعني أن إثيوبيا ستولّد 270 ميغاوات من الطاقة الكهربائية من التوربين الثاني الذي بدأ تشغيله أمس.

يشار إلى أن أول توربين في السد بدأ في إنتاج الكهرباء في فبراير /شباط الماضي 2022، بـ270 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية مما يجعل إجمالي الطاقة المولدة من سد النهضة حتى الآن 540 ميغاوات.

وحسب الوكالة الإثيوبية، فإنه قد اكتمل بناء 83.3% من سد النهضة، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، فيما وصلت أعمال المصنع الكهروميكانيكي إلى 61%، واكتملت الأعمال المدنية بنسبة 95%.

وبلغ ارتفاع سد النهضة 600 متر فوق مستوى سطح البحر، ويحتفظ بأكثر من 22 مليار متر مكعب من الماء في خزان السد، فيما تبلغ السعة الإجمالية للخزان 74 مليار متر مكعب.

ومن المنتظر أن يدعم السد الاقتصادات الإفريقية بأكثر من 6000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية عند اكتماله عام 2024.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت، في بيان، أن أديس أبابا أخطرت القاهرة ببدء الملء الثالث للسد، فيما أرسلت الأخيرة خطاب اعتراض ورفض لهذا الملء إلى مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن المفاوضات حول السد مجمدة منذ أكثر من عام، وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك.

وتؤكد أديس أبابا أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد "لا يستهدف الإضرار بأحد".

وحسب هيئة الإذاعة الإثيوبية "فانا"، فإن المرحلة الثالثة من ملء السد جرى تنفيذها بعد بدء موسم هطول الأمطار التقليدي في البلاد، والآن بدأت المياه تتدفق فوق الجزء العلوي من السد.

وحضر مراسم الإعلان عن إكمال الملء الثالث للسد رئيس الوزراء آبي أحمد، والرئيسة سهلورق زودي ومسؤولين آخرين كبار في الحكومة الإثيوبية.

ويغطي سد النهضة مساحة قدرها 1680 كلم2 بارتفاع 145 متراً و طول 1.8 كلم، حسب "فانا".

ومن المنتظر أن يولد كل توربين 375 ميغاوات من الطاقة عندما يبدأ العمل بكامل طاقته.

والتوربين أو العنفة هو جهاز يستخدم الطاقة الحركية لمواد مائعة أو غازية كالماء أو البخار أو الهواء ويحولها إلى طاقة ميكانيكية عبر حركة دورانية، ويُستخدم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والماء.