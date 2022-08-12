أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن خططه لتطبيق لوائح لتوفير الطاقة في ظل أزمة إمدادات الغاز من روسيا، من بين هذه اللوائح عدم تجاوز تدفئة المباني العامة 19 درجة مئوية.

وقال هابيك في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، الجمعة، "سنصدر لوائح في إطار قانون أمن الطاقة".

وأضاف هابيك أنه سيتم أيضاً حظر إضاءة المباني والمواقع الأثرية ليلاً، وكذلك أنظمة الإعلانات الخارجية، وهو إجراء شرعت بعض المدن، مثل برلين، في تطبيقه.

وقال "من الضروري أيضاً خفض استهلاك الطاقة في أماكن العمل"، مشيراً إلى أن هذا قيد المناقشة حالياً مع وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين.

ومنذ عدّة أسابيع، تدعو حكومة المستشار أولاف شولتس إلى بذل مجهود وطني لخفض استهلاك الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدّة والتي قد تتقلّص إمداداتها هذا الشتاء بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأطلقت حملة تستهدف الشركات والأفراد على حدّ سواء للترويج لبعض الممارسات، مثل الحدّ من استخدام مكيّفات الهواء وتفضيل المواصلات العامة.

وبادرت عدّة مدن إلى خفض حرارة المياه في أحواض السباحة أو الإنارة في المدن. وتعتزم بلدية آوغسبورغ في بافاريا إطفاء حتّى بعض إشارات المرور.

وفي يونيو/حزيران، كانت ألمانيا تعوّل على واردات الغاز الروسي بنسبة 35%، في مقابل 55% قبل الحرب في أوكرانيا. ويستخدم الغاز لتدفئة المنازل في ألمانيا بنسبة تتخطّى 50%.