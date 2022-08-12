سياسة
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الأمم المتحدة: اتفاق إسطنبول أتاح إيصال الحبوب إلى برنامج الأغذية العالمي
الاتحاد الأوروبي يقول إن اتفاق إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية سهل إيصال الحبوب إلى برنامج الأغذية العالمي. جاء التصريح في أعقاب إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن أول سفينة تابعة للمنظمة الدولية سترسو اليوم في أوكرانيا.
الأمم المتحدة: اتفاق إسطنبول أتاح إيصال الحبوب إلى برنامج الأغذية العالمي
يقول بوريل إن اتفاق إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية أتاح الفرصة لإيصال الحبوب إلى برنامج الأغذية العالمي / AA
12 أغسطس 2022

قال الممثل الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، إن اتفاق إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية "أتاح الفرصة لإيصال الحبوب لبرنامج الأغذية العالمي".

واتهم بوريل روسيا باستخدام الغذاء "سلاحاً"، لافتاً إلى أن ممارسات موسكو "أدت إلى تفاقم الجوع في العالم".

جاءت تصريحات المسؤول الأوروبي عقب إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن أول سفينة تابعة للمنظمة الدولية "سترسو اليوم في أوكرانيا" في إطار المساعي الدولية لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وقال برنامج الأغذية، في تصريحات صحفية، إن السفينة "إم في بريف كوماندر" غادرت إسطنبول الأربعاء، ويتوقع أن تصل اليوم إلى يوجني شرق أوديسا على البحر الأسود.

وأوضح متحدث البرنامج الأممي تومسون فيري، أن السفينة "ستنقل القمح الأوكراني الذي اشتراه برنامج الأغذية العالمي"، حسب ما نقلت وسائل إعلام.

وأضاف أنه سيكون على متن السفينة "أول شحنة إنسانية من المساعدات الغذائية" في إطار اتفاقية نقل الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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